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美味小東京慶祝活動 5月4日重返洛杉磯

編譯陳盈霖／綜合報導
美味小東京慶祝活動將於5月4日重返洛杉磯市中心。（littletokyola.org）
美味小東京慶祝活動將於5月4日重返洛杉磯市中心。（littletokyola.org）

惠堤爾日報報導，美味小東京（The Delicious Little Tokyo）慶祝活動將於5月4日重返洛杉磯市中心，包括探詢社區擁有140年歷史最古老餐廳，與特色美食自助遊及兒童文化節等。活動組織者，小東京社區委員會計畫總監伊藤（Kisa Ito）表示，「這是個探索的美好日子，我們希望人們來品嚐社區的東西。」

當天主要活動是每人45元的小東京美食歷史導覽（Food History Tour of Little Tokyo），由小東京歷史協會（Little Tokyo Historical Society）成員帶領，講述小東京最古老美食的歷史。美食地圖包括1903年開業的Fugetsu-Do，一家日本麻糬與饅頭店，人們可在那品嚐著名的抹茶饅頭。此外還有Mitsuru Cafe，該餐廳提供日式家常菜與如今難以找到的imagawayaki，一種類似厚鬆餅的甜點，裡面塞滿豆沙。

熱愛美食者也可參加每次65元的自助品嚐之旅，可在多家餐廳享受美食優惠，如有點隱蔽的Far Bar，遊客可在那享用辛辣的芥末薯條。另一個地點是Mitsuru Sushi and Grill，提供炒麵與照燒雞便當。

喜愛飲料者則可參加工作坊，參與者可在Wolf & Crane等地了解飲品知識，該酒吧將舉辦每人40元的威士忌介紹課程。Peking Tavern則舉辦白酒（Baijiu）相關課程，這是種有幾個世紀歷史的亞洲烈酒，白酒品鑑活動門票也是40元。民眾可上littletokyola.org購票。

當天在野口勇廣場（Isamu Noguchi Plaza）和寺崎武道館（Terasaki Budokan）也將分別舉辦Kodomo no Hi（兒童節）慶祝活動與兒童藝術與文化節，上午11時至下午4時，免費參加。

洛杉磯 日本

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