陝西省代表團 來洛經貿文化交流

「陝西經貿文化交流會」日前在聖蓋博市舉行。（記者朱敏梓／攝影）

為促進中國陝西省與加州 的友好關係和加強各領域務實合作，由陝西省人大常委會、陝西省商務廳、陝西省人民對外友好協會主辦、以及加州陝西總商會、美國陝西海外聯誼會、美國陝西同鄉會承辦的「陝西經貿文化交流會」，於19日在聖蓋博 喜來登酒店舉行。

陝西省人大常委會副主任郭青致詞。（記者朱敏梓／攝影）

本次經貿推介會的陝西省代表團，由陝西省人大常委會副主任郭青、陝西省商務廳副廳長孫敬虎、咸陽市人民政府副市長李忠平，陝西省人大、陝西省商務廳 、陝西省外辦、咸陽市招商局、西咸新區投資合作局等部門領導及陝西煤業化工物資集團公司、陝西煤業化工國際貿易公司、西安市軌道交通集團公司、中陝核工業集團公司等企業總裁20餘人組成。

中國駐洛杉磯總領館文化處參贊王太鈺致詞。（記者朱敏梓／攝影）

美國加州參議員Bob Archuleta，中國駐洛杉磯總領館文化處參贊王太鈺，南加 州帝王縣經濟發展局主席Timothy Kelley，亞凱迪亞市議員王愛琳（Eileen Wang），聖蓋博經濟合作組織總裁Luis Portillo ，美國南加州華人聯合總會會長熊文勝，美中企業家協會Lessing Gold等多位美國民選官員、社團代表和企業家出席本次推介會。

加州參議員Bob Archuleta(左二)。（記者朱敏梓／攝影）

活動結束後，來賓們共同品嘗了由印象長安餐廳，專門為活動提供的陝西肉夾饃、涼皮等精緻的陝西特色美食及西式餐點。