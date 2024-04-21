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社區巡禮／閒置20年地標 哈里斯商場捐聖伯納汀諾市府

記者啟鉻／綜合報導
位於聖伯納汀諾市中心的Harris' Store地標建築。（SB歷史學會網站）
位於聖伯納汀諾市中心的Harris' Store地標建築。（SB歷史學會網站）

南加聖伯納汀諾市哈里斯商場（Harris' Store）是一座三層樓的歷史地標建築，象徵著內陸帝國（Inland Empire）曾經的零售業繁榮時期，以及哈里斯家族對南加零售業發展的貢獻。20世紀的大部分時間裡，這家哈里斯商場都在運營，直至1999年才關閉。如今這座閒置20多年的歷史地標，已被捐贈給了聖伯納汀諾市政府。

哈里斯商場建於1927年，位於聖伯納汀諾市區北E街300號（300 N.E St.），占地27萬平方呎。因年久失修，儘管外觀壯麗，內部設施已經陳舊。但建築本身因為經過抗震強化處理，依然穩固。據估計，這棟建築約400萬元。

據資料記載，哈里斯家族在1905年開設了第一家小型乾貨店鋪，並在擴建相鄰建築後，於1927年11月7日開設了這座位於聖伯納汀諾的新總部大樓。這家公司經營著名的哈里斯百貨商店，在南加州共有9家，分別位於聖伯納汀諾（San Bernardino）、河濱（Riverside)和庫恩縣（Kern County）。這個家族式大型連鎖企業於1998年被加州弗瑞斯諾市（Fresno）的一家公司收購，但一些商店仍以哈里斯品牌運營。該公司於2009年初破產，所有商店業在2009年7月徹底關閉。

哈里斯商場三層建築擁有地下室和屋頂花園，顧客通過銅製大門進入室內後，放眼望去是一層樓高的開闊大廳。據記載，正常運營時，這裡有一個茶室、午餐台，還有美容院和理髮店，有冷飲機，還有糖果文具櫃台，在建築物南側有一家名為Sage's Market的雜貨店。東南角有一個由彩色磁磚砌成的樓梯，通往二樓餐廳Cafe Madrid。1947年，這家當時最新潮的商店安裝了內陸帝國的第一部自動扶梯，最初被認為稱為「機械樓梯」（Motorstair）。

後來聖伯納汀諾市陷入經濟困境，哈里斯商店也受到影響。最終哈里斯家族第三代在1981年將多家商店出售。而位於聖伯納汀諾市中心的這家總部商店直至1999年初才關閉。

南加 加州 零售業

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