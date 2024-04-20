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迎黃埔百年 南加退伍軍人協會5/5群星會

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南（左四）率團拜會世界日報于趾琴社長（左五），說明5月5日舉辦慶祝黃埔建軍100周年活動，活動籌備，期望透過活動凝聚僑胞、傳承愛國精神、提升中華民國的國際能見度。（記者張庭瑜/攝影）
中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南（左四）率團拜會世界日報于趾琴社長（左五），說明5月5日舉辦慶祝黃埔建軍100周年活動，活動籌備，期望透過活動凝聚僑胞、傳承愛國精神、提升中華民國的國際能見度。（記者張庭瑜/攝影）

迎接黃埔建軍100周年，中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南一行15人，4月19日拜會世界日報社長于趾琴。楊震南期望藉此慶祝活動凝聚旅美退伍軍人、眷屬及認同中華民國的僑胞，傳承愛國精神，並提升中華民國國際能見度；于趾琴社長感謝南加州退伍軍人協會對世界日報的支持，並期望未來雙方能有更多的活動交流。

楊震南表示，慶祝黃埔建軍100週年大會暨「群星會懷舊歌舞演出」將於5月5日在洛僑中心舉辦，協會希望藉此機會讓大家重溫60、70年代的時光。該活動邀請多位知名歌手演唱鄧麗君與蔡琴的歌曲，還有袁奇舞蹈團、楊鳳天舞蹈團、梁泉老師指導的舞蹈隊等團體將參與演出。壓軸節目是由退伍軍人合唱團演唱愛國歌曲「藍天白雲」、「中華民國頌」，帶領全場觀眾一同高歌，為中華民國祝壽。

大會準備了132項豐富獎品供現場來賓抽獎，包括中華航空公司提供的一張洛杉磯至台北的往返機票，以及中華民國眷村文化發展總會文史小組召集人郭克智捐贈的一台65吋高級LED彩色電視機等。大會將由鄭蓮雲與楊家淦主持，表演節目由冷嫚琪與紀月恆主持。目前已發出上百張門票，活動當天現場也將備有票券，歡迎民眾踴躍參加。

洛杉磯中華民國退伍軍人協會成立宗旨是凝聚旅美退伍軍人、眷屬及認同中華民國的僑胞。未來協會將每年以「中華民國退伍軍人節」的名義在10月31日榮民節舉辦慶祝或教育活動，讓主流社會更容易理解，並持續為僑社服務，傳承愛國精神。

本次參訪人員有：南加州分會副理事長張靖國、秘書長王北寧、財務組陳馬克、活動組趙善儀及陳飛虎、聯絡組麥仁華與怯台容、攝影組楊毓英、僑務委員于仁豪、僑務諮詢委員徐菡美、楊家淦，國民黨美西南支部主委鄭蓮雲、旗隊召集人王聖階、舞台藝術指導暨僑務顧問賴泱璇及紀月恆等。

中華民國 加州 南加

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