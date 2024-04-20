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南加「海華音樂季」 17團體4/27輪番開唱

記者張庭瑜/洛杉磯報導
海華基金會會長彭美杏（中）表示，17個優秀團體踴躍參與，在音響效果優異的新場地演出，相信必能為觀眾帶來精彩紛呈的表演。（記者張庭瑜/攝影）
海華基金會會長彭美杏（中）表示，17個優秀團體踴躍參與，在音響效果優異的新場地演出，相信必能為觀眾帶來精彩紛呈的表演。（記者張庭瑜/攝影）

加州僑界年度音樂盛事「海華音樂季」4月27日（周六）將舉行第35屆聯合演唱會。過去兩年因疫情而暫停，今年仍有17支實力堅強的合唱團踴躍參與，各團代表4月18日在洛僑中心舉辦聯合記者會，呼籲民眾踴躍參與。

海華基金會會長彭美杏表示，能有如此多優秀的團體共襄盛舉，備感榮幸。今年演唱會特別選在音響效果優異的新場地，相信每個團都能充分展現實力，為觀眾帶來精彩的演出。她誠摯邀請僑界民眾攜親朋好友一同參與，欣賞來自各合唱團的中外名曲與台灣民謠。

洛僑中心副主任方瓊逸對音樂節能持續舉辦35年表示讚揚，她也祝福音樂節順利圓滿，以歌聲凝聚僑界，團結僑胞，並讓當地人士與僑界朋友更加了解台灣的美好文化。

海華基金會也頒發獎狀，表彰樂音合唱團張梅梅團長、華藝合唱團李惠瓊團長，以及西洋紅合唱團張克群團長多年來對音樂節的大力支持與贊助。音樂會的籌備團隊在10年前擴編後，使近年來的演唱會愈辦愈盛大。今年更有銀行和保險公司主動贊助全版廣告。

2024年演唱會將分為上午和下午兩場，共有17支合唱團輪番上陣，為觀眾帶來連續不斷的聽覺饗宴。上午場出場順序是：西洋紅、瑞聲、吾風合聲、台大校友、LA女聲樂坊、洛杉磯男聲、聽竹女聲；下午場包括大內歌者、愛之聲、華聲、華藝、陽光、大專校友、幅智讚頌、華夏、洛聲、華音等。演唱會將於當天上午10時及下午1時30分準時開場，地點在Performing Arts Center of Baldwin Park，主辦單位邀請所有熱愛音樂的朋友踴躍參與，共享音樂盛宴。

第35屆海華音樂季將於4月27日開唱，匯聚17支合唱團，在音響效果優異的新場地為...
第35屆海華音樂季將於4月27日開唱，匯聚17支合唱團，在音響效果優異的新場地為觀眾獻上精彩的中外名曲與台灣民謠，展現南加州僑界的音樂實力與文化凝聚力。（記者張庭瑜/攝影）

加州 疫情 南加

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