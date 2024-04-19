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海外十大傑出青年 洛3人入選

記者丁曙／洛杉磯報導
2024洛杉磯海外傑出青年頒獎典禮，（左起）中華會館主席李金生、僑聯主任文光華、洛僑中心主任陳敏永、傑出青年劉嘉琮博土、劉玉琦少校、UCLA醫學院長James（代表呂嘉興領獎）、經文處副處長張正育、中華會館監事長胡卓球。（文光華提供）
2024洛杉磯海外傑出青年頒獎典禮，（左起）中華會館主席李金生、僑聯主任文光華、洛僑中心主任陳敏永、傑出青年劉嘉琮博土、劉玉琦少校、UCLA醫學院長James（代表呂嘉興領獎）、經文處副處長張正育、中華會館監事長胡卓球。（文光華提供）

中華民國僑聯總會駐美西南辦事處在青年節前夕舉行「2024海外十大傑出青年」榮譽頒獎典禮，大洛杉磯地區有呂嘉興、劉嘉琮和劉玉琦三人膺選，他們分別在神經醫學、生物工程和海岸巡防等領域，醫治病患、保障健康及守護海域，受到主流和僑界高度認可，成為青年一代楷模。

僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華表示，三位傑出青年在各自專業領域取得了重要的科研成果和廣泛的社會效益，他們膺選本年度海外傑出青年實至名歸。

得獎人呂嘉興，洛杉磯加大（UCLA）醫學院教授兼主治醫師，聖地牙哥加大（UCSD）醫學博士，多年來致力於神經醫學研究，並在該領域取得14項專利，共同研發完成104項專案，申請到3000萬美元科研經費。他在醫學期刊發表論文多篇，其中「治療神經系統疾病與新穎手術和功能方法」，被列入英國牛津大學醫學院神經科學復健教科書及專案教材；並且多次榮獲中華民國國科會及中央研究院傑出專案獎，

得獎人劉嘉琮，加州理工學院（Caltech）生物工程博士，多年來致力於M.S生命科學產業，在博士後研究中開發了MEMS（微機電系統）和微流體裝置，領導研發用低光成像感測關鍵組件的精密製造，以及用於血糖監測的生物分子檢驗系統，獲得10多項專利。此外，多次榮獲中華民國中央研究院生物醫學科學研究所傑出獎項。

得獎人劉玉琦，喬治城大學（Georgetown University）人事管理博士班，美國海防巡防隊少校，以及巡防隊總部策劃指揮官、加州商船檢察官，執法官、翻譯官，榮獲國家及國防部20多項次勳章及特別表揚，推廣全美20多所大學教育、輔導反毒教育，以及擔任軍事顧問，指導百多名軍校生取得預備士官資格。

今年海外傑出青年評審委員包括吳清基（前教育部長）、焦仁和（前僑委會委員長）、陳泰然（台灣大學前副校長）、葛維新（前僑委會副委員長）、顏秉璠（前駐巴拉圭大使）、郝龍斌 (前台北市長)、陳士魁 (前僑委會委員長）、林奕華 (台北市府副市長)、郭壽旺 (實踐大學副校長)等。

中華民國 洛杉磯加大 加州

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