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亞市地鐵站不設檢票口 導致大量遊民湧入？

記者邵敏／亞凱迪亞報導
亞市漢堡店經理不提供免費食物，遊民縱火焚燒店員汽車。（記者邵敏／攝影）
亞市漢堡店經理不提供免費食物，遊民縱火焚燒店員汽車。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），遊民問題一直備受關注。最近發生遊民闖入居民私宅事件，當局建議，如果發現類似問題，一定要馬上報警，執法人員會趕到現場幫助驅逐遊民，保護民眾安全。亞市前市長戴守真則判斷，遊民湧入，與該市有地鐵站且不設置檢票口有一定關係。

亞市前市長戴守真表示，公寓樓公共停車場、洗衣房都屬私人物業，如果居民發現有遊民闖入，可以隨時報警，讓執法者驅逐他們。同時，他建議類似事件如果經常發生，居民需要報告HOA（即物業管理），敦促採取相關措施防止陌生人闖入，比如安裝鐵門、或禁止進入標識牌，將洗衣房上鎖等。

戴守真表示，亞市官方統計目前常住遊民近百位，其他大部分都是從各城市坐地鐵來到這裡，「他們就像每天上、下班一樣，來來去去，因為這個城市比較富有，他們特意來此尋找食物」。亞市有地鐵站，是大量遊民湧入這個城市的重要原因之一。戴守真指出，該處地鐵站口沒有設置檢票攔截，此舉更方便遊民不用買票，隨意上下車往來。

大量遊民來到亞市，並在餐廳討要食物，一些業主避免麻煩，就給遊民提供免費食物。戴守真建議，餐廳業主不要給他們吃食，因為這個原本善意的舉動，會讓遊民養成習慣，經常來此尋找食物，同時還會呼朋喚友前來，反而增加城市的遊民負擔。不久前，亞市曾發生一起遊民縱火案件，因為漢堡店經理不願提供免費食物，遊民男子竟然縱火焚燒店員汽車，造成非常惡劣的影響。追究背後原因，可能是遊民習慣討要免費食物，一旦沒有得到滿足，就惱羞成怒。

遊民 地鐵站 縱火

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