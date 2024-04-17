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嚴歌苓新書「米拉蒂」 獻給自由80年代

本報記者/聖蓋博市報導
著名華裔作家嚴歌苓洛城分享新書「米拉蒂」。（本報記者/攝影）
著名華裔作家嚴歌苓洛城分享新書「米拉蒂」。（本報記者/攝影）

著名華裔作家嚴歌苓16日在聖蓋博圖書館(San Gabriel Library) 與讀者們面對面交談，分享她的新書「米拉蒂」。 該見面會由聖蓋博市議員丁言喻發起、聖蓋博市希望獅子會主辦。

「米拉蒂」是嚴歌苓成立自己的出版社後，第一本在完全自由的環境下創作的長篇小說。主角米拉蒂12歲就參軍，20歲從軍隊文工團轉業，從一個被動的表演藝術舞者，轉為一個獨立思考創作的年輕作家，故事圍繞著米拉蒂的個人經歷，見證了中國兩代 藝術家、作家、知識分子在80年代的覺醒與幻滅。

八十年代初，人們的觀念和行為模式似乎一夜間發生了顛覆性的改變，嚴歌苓在見面會上說，80年代是中國的「文藝復興」時代，之前被禁錮的生命力和活力都一下子反彈 ，無論是前衛的思想，或是潮流的服飾，都是從那時開始。她至今難忘在80年代所經歷的文化風潮和思想解放，「特別是在我們失去了自由，失去了創作表達的自由之後，才感到80年代就如同一場大夢。」在疫情期間，她開始思考創作，將她父輩在80年代的親身經歷予以重組和虛構，再加上她自己在80年代的所見所聞，作為「米拉蒂」這個故事的原型。

關於主角米拉蒂的經歷，她12歲參軍，是部隊文工團舞蹈演員，還有一個對她影響很大的藝術家父親，這與嚴歌苓的經歷相吻合。 對此嚴歌苓表示，米拉蒂的爸爸身上確實有她爸爸的影子，但這是一部虛構的純文學小說。 她說，米拉蒂有點像芳華的續篇，角色有點像芳華裡面的蕭穗子。而米拉蒂中出現的一些人物，也是以她成長過程中周圍的人物為原型。

在見面會上，聖蓋博市市長吳程遠（John Wu）也特別來到現場，為嚴歌苓送上感謝狀，聖蓋博希望獅子會也為其頒發了感謝狀。

聖蓋博市市長吳程遠（左一）和市議員丁言喻（右一）為嚴歌苓頒發感謝狀。（本報記者/...
聖蓋博市市長吳程遠（左一）和市議員丁言喻（右一）為嚴歌苓頒發感謝狀。（本報記者/攝影）

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