我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告曝「北韓生產病毒和細菌」 研發毒筆傳播致命疾病

北京半馬奪冠者何杰遭調查 非洲選手自稱「領跑員」

洛縣亞裔男 在屋頂瘋狂掃射百發子彈

記者邵敏／綜合報導
槍手Victoryloc Nguyen，14日凌晨1時左右被捕。（KTLA5電視台畫面）
槍手Victoryloc Nguyen，14日凌晨1時左右被捕。（KTLA5電視台畫面）

洛杉磯縣一幢公寓大樓日前發生恐怖槍擊案，一名亞裔男子在屋頂瘋狂掃射，目擊者稱多達100發子彈。居民被迫就地避難，許多人躲在浴室裡長達3個小時，華人居民親歷槍案，稱在美國多年第一次感覺害怕。

洛縣警局發布的消息稱，槍擊案發生在瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）社區，案發時間4月13日（周六）晚上10時15分左右，當地警員接到報警電話稱，Via Marina 4100 街區公寓大樓內發生槍擊案件。警方立即封鎖公寓大樓以及周邊多條街道，警用直昇機搜索到一名男子在屋頂上用步槍射擊，四輛特警裝甲車也迅速趕到案發現場。附近街鄰被迫躲在車輛後面，公寓大樓里的居民被命令就地避難。

一位不具名的華人描述這起槍擊案件的經歷。晚上10時多開始槍戰，機槍噠噠噠地響，兩種槍聲交戰10多分鐘。他表示，槍聲離自己大概50米之內，在美國這麼多年第一次感到害怕。華人開始猜測是黑幫在外面火拼，後來看到警車、直升機趕到現場。等到半夜時分，警方挨家挨戶敲門詢問是否安全。

目擊者稱，槍手從大樓屋頂發射多達100發子彈，有人看到槍手多次重新補滿彈夾。Jeff Rubin和妻子就住在這棟公寓大樓里，槍戰期間，夫妻倆躲在浴室內。Rubin回憶，中間20分鐘沒有聲響，之後又是一輪槍聲，持續了三個小時。妻子Elizabeth Amos表示，在這個可怕的夜晚，他們聽到槍聲反而感覺更安心，因為至少知道槍手大概在哪裡，但一片寂靜時，意味著槍手可能在公寓大樓的任何地方。

嫌犯從公寓樓頂瘋狂開槍，掃射附近的街道和人行道。現場視頻顯示，警察不得不在警車後面躲避子彈。洛縣警局發布的新聞稿稱，槍手最終在14日淩晨1時左右被捕。

KTLA5電視台的報導指出，槍手是41歲的越南裔Victoryloc Nguyen。相關報告指出，Nguyen是一名廚師，擅長烹飪傳統越南美食。截至目前，當局尚未透露這起槍擊事件的動機，幸運的是，案件中沒有人受傷。

 據稱，槍手在案發現場公寓大樓的屋頂上留下武器，當局發布的現場照片顯示，武器包括兩支步槍、一把手槍和一些戰術裝備。嫌犯Nguyen被指控立案，保釋金200萬元，於4月16日出庭。任何了解這起案件或嫌疑人資訊的民眾，請聯絡洛縣警局Marina del Rey警察站，電話：310-482-6000；希望保持匿名的人，可以撥打洛杉磯地區滅罪熱線：800-222-8477 ，或在滅罪熱線上留言。

槍手在現場留下的武器，包括步槍、手槍和一些戰術裝備。（洛縣警局）
槍手在現場留下的武器，包括步槍、手槍和一些戰術裝備。（洛縣警局）

槍擊 洛縣 華人

上一則

健康活力好媽媽／會計師盛萍：家長要當孩子榜樣

下一則

洛城新語／AI不應是誤導犯法的奇技

延伸閱讀

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈
法拉盛買兇案新證人：阿卜魯自稱槍手

法拉盛買兇案新證人：阿卜魯自稱槍手
法拉盛買兇案新證人：阿卜魯自稱是槍手

法拉盛買兇案新證人：阿卜魯自稱是槍手
成本漲、利率高 芝加哥新建公寓大樓掛零

成本漲、利率高 芝加哥新建公寓大樓掛零
華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中
密州校園槍擊 未成年槍手父母被判10-15年 美首例

密州校園槍擊 未成年槍手父母被判10-15年 美首例

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩
王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出
洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈