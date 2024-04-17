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LAX名列全球十大繁忙機場 去年全球第8

記者朱敏梓／綜合報導
洛杉磯國際機場航站樓。（記者朱敏梓／攝影）
洛杉磯國際機場航站樓。（記者朱敏梓／攝影）

根據國際機場協會 (ACI) 最新發布的2023年全球十大最繁忙機場榜單，洛杉磯國際機場（LAX）在2023年的旅客吞吐量超過7500萬人次，成為全球第八繁忙的機場，低於2022年第六繁忙機場的排名。

根據這項排名顯示，2023年洛杉磯機場接待了超過7500萬名旅客，起飛和降落超過57.5萬架次。洛杉磯機場在旅客人數上比2022年的排名下降了兩位。此外，洛杉磯國際機場連續第二年在飛機起降架次（以降落和起飛次數衡量）排名第六。2023年，洛杉磯國際機場的飛機起降量為57萬5097架次，較前一年增長了3.3%。

ACI World表示，其最新數據是從全球至少2600個機場收集的，並顯示由於國際旅行增加，數字發生了明顯變化。受國際旅行市場37%增長的推動，國際旅客總量較2022年整體成長27%，幾乎是國內旅客20%增幅的兩倍。根據世界旅遊理事會的數據，到2023年，世界各地的遊客將為全球經濟注入近10兆元，該數字佔全球GDP 的9.1%。ACI在新聞稿中寫道：「預估2023年全球客運總量將接近85億人次，較疫情前顯著恢復93.8%。」

在2023年最繁忙機場榜單中，哈茲菲爾德─傑克遜亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)再次位居榜首，該機場去年的旅客吞吐量接近1.05億人次，遠遠領先於杜拜國際機場（Dubai International Airport），杜拜國際機場的旅客吞吐量成長了32%，達到近8700萬人次。

達拉斯─福和市國際機場(Dallas/Fort Worth International Airport) 位列第三，該機場去年的旅客吞吐量增加了 11.4%，達到近8200萬人次。

在2023年飛機起降架次榜單中，亞特蘭大以近77萬6000架次保持第一名，其次是芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare international airport），以近72萬1000架次保持第二名，比去年同期增長1.3%。

ACI官員將總交通量的反彈歸功於國際旅行和交通量的增長，ACI全球總幹事德奧利維拉(Luis Felipe de Oliveira) 表示：「2023年全球航空旅行主要由國際市場推動，並受到多種因素的推動。其中包括中國重新開放帶來的預期好處，以及儘管宏觀經濟狀況不佳，但人們對旅遊的興趣日益增長」。

洛杉磯國際機場 亞特蘭大 疫情

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