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洛杉磯時報書展 「台灣故事」文學作品20日登場

洛杉磯訊
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院將在4月20-21日洛杉磯時報書展，推廣台灣文學英譯作品，藉此機會讓美國讀者認識台灣文化。（台灣書院提供）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院將在4月20-21日洛杉磯時報書展，推廣台灣文學英譯作品，藉此機會讓美國讀者認識台灣文化。（台灣書院提供）

洛杉磯時報圖書展（Los Angeles Times Festival of Books）將於4月20日及21日在南加州大學 (University of Southern California )舉辦，共有超過500位作家、數百個攤位參展，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與觀光組將於第148號攤位聯手推廣台灣文化及觀光，現場並準備小禮物與觀眾互動，歡迎書迷們踴躍參加。

洛杉磯時報書展創立於1996年，是全美圖書界年度最盛大的藝文活動之一，每年兩天的展會可吸引多達15萬人次參與。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院本次以「台灣故事」主題，將於現場向在地讀者推薦台灣歷史、飲食生活及原住民文化等七部精彩作品，包括獲法國吉美亞洲文學獎「來自清水的孩子」、獲洛杉磯時報專題報導「台灣製造」、長篇歷史小說大作「傀儡花」、收錄原民著名傳說故事「山林與海之歌：台灣原住民神話系列」，以及童書「夜市奇緣」、「爸爸的小貨車」、「這不是我的家」，均為近年台灣文學英文佳作。

台灣書院表示，文化部推動「匯聚台流文化黑潮計畫」，積極推廣台灣外譯文學，洛杉磯時報書展每年集聚愛書人士，有助美國讀者認識台灣外譯文學。本年度書院與文化內容策進院Books from Taiwan及國立台灣文學館合作，將利用展會期間向美國出版商提供近期英譯之台灣作品及台灣文學得獎英文手冊，期待能擴大台灣文學在美國圖書界的出版市場，另亦將邀請「夜市奇緣」童書作家鄭仰婷 (Charlotte Cheng) 於4月20日下午2時到場與讀者見面，現場也備有極具台灣傳統特色的台客茄芷袋及國立台灣文學館讀文學鑰匙圈，歡迎讀者到場互動。

更多書展訊息，請參閱：https://events.latimes.com/festivalofbooks/

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