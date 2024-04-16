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亞裔無證客2年激增50倍 議員訪邊境

洛杉磯訊
議員和亞美公義促進中心口譯員在公共交通中心與一名移民交談，數百名移民定期在此下車，這種行為被稱為「街頭釋放」。（圖／AJSOCAL提供）
議員和亞美公義促進中心口譯員在公共交通中心與一名移民交談，數百名移民定期在此下車，這種行為被稱為「街頭釋放」。（圖／AJSOCAL提供）

過去兩年，來自中國和其他地區的亞裔移民增長了50倍，加州南部邊境也因此面臨人道危機，提供足夠的住房和相關設施成為挑戰，南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）和加州民選官員為此於近日走訪位於聖地牙哥的南部邊境，了解來自中國、越南、印度和其他亞洲地區不斷增加的移民。

議員和社區組織領導人討論了當地提供人道主義和住房服務的組織所面臨的挑戰，當前亞洲移民嚴重缺乏語言和適切其文化的援助，這對他們獲取資訊、安全、食物、水和衛生設施構成障礙。

南加州亞美公義促進中心、非營利組織領導人和立法者提供以下聯合聲明：「我們加州南部邊境面臨人道危機。加州南部邊境來自亞洲國家的移民數量不斷增加。許多家庭和兒童經過冒險艱辛跨越多國的旅程。移民面臨的情況使他們無法獲得住房、食物和衛生設施等必需品，也無法用語言獲取重要訊息，進一步危及他們在美國土地上的生命。作為立法者和社區領袖，我們敦促大家一起尋求立即和長期的解決方案，幫助移民為自己及其家人尋求更安全生活的基本需要。」

該聲明聯合簽署人包括加州眾議員方樹強（Mike Fong）、加州眾議員李天明（Alex Lee)、加州眾議員 Corey A. Jackson、AJSOCAL。

加州眾議員方樹強（左一）和加州眾議員李天明（右二）前往邊境，探視外國人越界的情況...
加州眾議員方樹強（左一）和加州眾議員李天明（右二）前往邊境，探視外國人越界的情況。（圖／AJSOCAL提供）

加州 移民 眾議員

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