賴靜緣畫作 被東京都現代美術館收藏

賴靜緣畫展。（受訪者提供）

賴靜緣不僅是成功創業者，也是融合中西方美學、擁有個人獨特風格的畫家。她的畫作蘊藏著對生命能量和精神追求的思考，她的藝術創作曾在美國、歐洲及亞洲多個地區參展，並榮獲日本東京都現代美術館 典藏的榮譽。

賴靜緣兒時即鍾情於繪畫，6歲受教畫家郭博修；16歲與老師吳兆賢，在美國惠提爾大學（Whittier college）舉行聯展。在從事心理學和創業過程中，她不曾放下畫筆，在個人護膚和美妝品牌被收購後，開始潛心研究繪畫。賴靜緣的畫作，充滿積極向上的能量和活力，她的油畫作品，多採用大膽色彩碰撞，以獨特瀟灑而隨性的筆觸，塑造獨特美感，她曾以心理學中知名的「墨跡測驗」（Rorschach test）為靈感進行創作，這些都與她臨床心理學博士的背景息息相關。賴靜緣說，她曾從事精神疾病研究多年，深知精神疾病帶給人們的痛苦與煎熬，因此繪畫的目標，就是「給大家帶來積極能量，帶來幸福和快樂。」

賴靜緣的畫作多採用大膽的色彩碰撞和隨性的筆觸。（受訪者提供）

賴靜緣從小養成打坐冥思習慣，這也成為她每次繪畫靈感來源。她近期開始體驗Sound Bath，對靈修有更深層認知，從而對身體的內在有更進一步了解，創作出「生命密碼」（Sacred Geometry）系列畫作。

賴靜緣的畫作被多個畫廊和博物館收藏。2008年，她的三幅作品，被永久收藏在東京都現代美術館（Museum of Contemporary Art Tokyo）。

在創作同時，賴靜緣從未停下慈善腳步，堅持慈善事業長達十幾年。她將畫作和原創首飾用於慈善義賣，幫助洛縣 多個非營利組織，她的公司常年幫助洛縣的遊民 非營利機構，每年捐款十幾萬，幫助洛縣解決民眾關心的遊民問題。賴靜緣近期受布班克（Burbank）政府邀請，將舉辦畫展，她說，「正在尋找布班克需要幫助的非營利機構，希望能用她的力量做點什麼」。