毒品混酒喝…駕車撞死孕婦 她被判15年至無期徒刑

44歲女子潘朵菲爾2020年涉嫌酒後駕車撞死23歲孕婦阿吉拉爾（右），12日被判處15年至無期徒刑。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，園林市（Garden Grove）44歲女子潘朵菲爾（Courtney Fritz Pandolfi）2020年涉嫌飲用含毒品 的酒後，駕車撞死23歲孕婦阿吉拉爾（Yesenia Aguilar），12日被判處15年至無期徒刑。潘朵菲爾今年2月承認謀殺和酒後駕駛造成身體傷害等兩項重罪與幾項輕罪，並有多項前科。

這起事件發生於2020年8月11日，潘朵菲爾當時在安那罕駕車，因受毒品的調酒影響，當晚7時30分左右，她所駕駛的白色吉普車撞上與丈夫牽手走路的阿吉拉爾。

阿吉拉爾因重傷不治，但孩子經過緊急剖腹後獲救，如今已三歲。當天她與父親阿爾瓦雷茲（James Alverez）一起出庭。橙縣 地方檢察官史皮茲爾（Todd Spitzer）說， 孩子第一次呼吸將永遠與母親最後一次呼吸密不可分，但孩子以後會知道，母親在地球上做的最後一件事，是盡其所能保護未出生的嬰兒。他說，酒後駕車會有後果，這些後果不僅是數字，而是在生日時哀悼去世的母親。

潘朵菲爾承認的部分罪名，與2019年11月因吸食冰毒和嗎啡等藥物後駕車被捕有關。據悉她在2008、2015和2016年，有三次吸毒駕駛被捕紀錄。