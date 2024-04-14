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黃若作曲編劇現代「山海經」 洛杉磯首秀

記者子為╱洛杉磯市報導
由華裔作曲家黃若打造的「山海經」於4月10日至14日在洛杉磯首秀。（LA Opera提供）
由華裔作曲家黃若打造的「山海經」於4月10日至14日在洛杉磯首秀。（LA Opera提供）

華裔作曲家黃若作曲的歌劇「山海經」（Book of Mountains and Seas），為觀眾生動呈現中國古代神話的當代演繹，於4月10日起在洛杉磯演出五天，是該劇在美國西海岸的首演，今(14)日為最後一天。

「山海經」由洛杉磯歌劇院（LA Opera）推出，演出地點位於聖塔蒙尼卡市（Santa Monica）的Eli and Edythe Broad Stage。這部作品由世界知名的年輕華裔作曲家黃若作曲和編劇，由特維斯特（Basil Twist）執導和設計，是一部富有想像力和詩意的木偶音樂劇。演出由來自Ars Nova Copenhagen的12名歌手、兩名打擊樂手和一組才華橫溢的木偶師呈現，指揮家為是拉勒曼（Miles Lallemant）。

這部作品的靈感來自中國古代同名神話彙編「山海經」，再現盤古開天、后羿射日、精衛填海、夸父逐日等神話故事，創作者將這些神話進行了改變以適應當代情境。在四個音樂和視覺豐富的舞台造型中，黃若和特維斯特透過現代人與自然世界的關係來改編神話，旨在喚起人們對環境的尊重和敬畏。黃若在作曲過程中採樣了中國古典音樂和民間音樂、以及西方音樂的多種樂風，利用作曲技巧創造出有機的融合。黃若作曲的歌劇「美國士兵」（An American Soldier）曾被紐約時報評為2018年年度最佳的古典音樂活動之一。

「山海經」於2021年在丹麥皇家劇院首演，其在美國的首演於2022年在紐約市進行。「山海經」是洛杉磯歌劇院與莫里森計畫 (Beth Morrison Projects) 多季合作的一部分，該合作項目從2015年開始持續為洛杉磯地區的觀眾帶來優秀的歌劇作品。

歌劇 洛杉磯 華裔

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