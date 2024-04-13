雄中雄女全球校友會 4/27洛城慶百年

高雄中學與高雄女中北美校友會將於4月27日在洛杉磯舉辦全球校友大會，慶祝兩校百年校慶，數百名世界各地校友齊聚一堂，並安排精彩節目及抽獎活動。（記者張庭瑜/攝影）

北美洲高雄中學與高雄女中聯合校友會宣布，將於4月27日周六在聖蓋博市希爾頓酒店，舉行第五屆雄中雄女全球校友大會。此次大會不僅是五年一度美國主辦的世界校友會盛事，更是慶祝二高中百年校慶。

大會預計將吸引數百名來自台灣、日本及美國的世界各地的校友參與。活動從4月27日下午2時開始，涵蓋學校現況報告、財務講座、校友論壇及專家學者的專題演講。晚宴席開30桌，播放雄中校友、高雄市長陳其邁預錄致詞影片，並由前雄中校長兼高雄市教育局長謝文斌專題演講，雄中校長莊福泰、全球雄中校友會會長劉仁義也將出席。雄女方面，則由台灣校友會會長丁玉雯代表出席。

會長林榮松強調，今年的校友大會具有特別意義。高雄中學於兩年前慶祝百年校慶，而今年則由高雄女中迎來百年校慶。能在洛杉磯 舉辦全球校友會，展現了校友會對這座城市的重視，來自世界各地的校友共襄盛舉，體現真正的全球聯合精神。除了豐富的節目內容，晚宴票價設有普通券120元與貴賓券300元兩種，以募集基金支持校友會的發展。年會詳情或購票可洽會長林榮松，電話626-215-6481。

雄中雄女全球校友會理事柯清隆表示，雄中、雄女因地緣關係，兩校聯誼歷史悠久，校友畢業後互相鼓勵、支援，更有不少夫妻檔或兄弟姐妹檔。理事胡安瀅表示，為鼓勵更多年輕人參與，將提供10位來自高雄的在美學生免費參加，並積極發掘不同領域的年輕校友加入，請洽胡安瀅，電話949-230-2478。

大會現場將安排百年校史展、紅白歌唱對抗賽等精彩節目，還有抽獎環節，最大獎為華航贊助的洛杉磯─台北往返機票。年會還安排墨西哥 舞蹈表演及三場旅遊活動，讓校友體驗南加州 特色。