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新興宜居 橙縣森林湖市財政儲備基金2億 公共設施日趨完善

記者啟鉻／森林湖市報導
新開發社區。（記者啟鉻／攝影）
新開發社區。（記者啟鉻／攝影）

橙縣森林湖市（Lake Forest）是一座新興宜居城市，以擁有兩個人工湖和桉樹林而得名。自城市建立以來，經濟一直平穩進步。據華裔市議員于淼（Benjamin Yu）介紹，目前市財政儲備基金有2億元，沒有債務，而且預計未來幾年，財政收支都處於盈餘。所以近些年吸引了不少居民進駐，城市公共設施也日趨完善。

森林湖市於1991年12月20日正式建市前，這個地區稱為El Toro。所以當地有不少以El Toro命名的地方。建市後在2000年，森林湖將北部山麓社區Foothill Ranch和 Portola Hills納入市區，增加了新住宅和商業中心。

城市的名字中有「Lake」（湖）和「Forest」（森林）。所謂湖就是指市區兩個人工湖，圍繞兩個湖泊的是社區協會管理的社交俱樂部，設施有網球場、健身房、籃球場、排球場、多個游泳池、燒烤設施、桑拿浴室、熱水浴缸和社交俱樂部會所。而森林，是指在市區南部由桉樹為主的綠植群落，最初是為吸引外來投資發展而種植，後來周邊開發為社區。由於具有湖與森林之美，這個城市將自然特色與住宅、商業發展結合發展。

森林湖市與華人居民眾多的爾灣市（Irvine）相鄰，周邊其他鄰居城市還有：米慎維埃和（Mission Viejo）、Laguna Hills以及Laguna Woods等，這些城市都屬於20世紀後期成立，經濟發展水平較高令外界矚目。

森林湖市是多家有影響公司總部所在地，比如眼鏡製造商Oakley Inc.和金屬公司Kaiser Aluminum，還有航空飛機娛樂供應商Panasonic Avionics公司，以及Eagle Community credit Union等。其他公司還有高科技航空公司Karem Aircraft、電信軟體開發商Greenlight Wirless Corp.及燒烤用品零售商Barbeques Galore、餐飲連鎖店Johnny Rockets和Del Taco、醫療設備製造商Apria Healthcare。市區主要公司就業人數超過5000人，還有全美著名連鎖店Walmart、Home Depot等，這些公司和超市也為當地居民創造了就業崗位。

目前該市居民人口不到10萬人，以白人為主，其他族裔有拉丁裔、亞裔及非洲裔，在大約占總人口18%的亞裔群體中，華裔比率正在增加，而且其中相當多數是來自中國大陸的富裕階層。華裔市議員于淼提到2020年全美人口普查，統計森林湖人口是8萬5858人，這個數字對來自中國的新移民相當有吸引力。該市居民家庭平均年收入近10萬元。

市政設施上仍掛有市議員Benjamin Yu與其他市議員照片。（記者啟鉻／攝影）
市政設施上仍掛有市議員Benjamin Yu與其他市議員照片。（記者啟鉻／攝影）

森林湖市處在Saddleback Valley中心地帶，交通便利，南北有241公路和5號公路，18號公路穿過市區，交通四通八達。市區有多個休閒公園及體育健身公園及健行步道，學區屬於鞍背谷聯合學區（Saddleback Valley USD）。該市還是全美第六大福音派教會所在地。

森林湖市政廳。（記者啟鉻／攝影）
森林湖市政廳。（記者啟鉻／攝影）

華裔 亞裔 就業

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