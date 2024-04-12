創新醫療計畫 聚焦弱勢群體

哈耶克講述她的組織如何幫助語言和文化上有障礙的難民和移民。

加州 醫療服務部（Department of Health Care Services，簡稱DHCS）11日與少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）及加州非裔媒體（California Black Media）合作，舉辦「加州前進創新醫療計畫（CalAIM）」的系列線上研討會。該系列研討會共六場，首場聚焦透過社區參與和多年期計畫，來打造一個更協調、增強和公平的護理體系。

CalAIM計畫旨在為加州居民提供更全面的醫療服務，並通過社區支援和加強管理照顧，來解決醫療成員的健康和社會需求。加州醫療服務部醫療保健計劃首席副主任布魯克斯（Sarah Brooks）介紹，加州正在通過多年期的CalAIM革新Medi-Cal項目，目前加州約三分之一居民，即近1500萬人已加入Medi-Cal；CalAIM計畫提供新的、改進的福利，超越傳統醫療保健方式，以滿足Medi-Cal成員的醫療、行為和社會需求。

CalAIM的主要新服務包括加強型護理管理（Enhanced Care Management, ECM），為複雜身體、心理和社會需求的Medi-Cal成員提供一對一的護理經理；社區支持計劃，透過住房支援、家庭改造、健康膳食和哮喘緩解等措施，幫助Medi-Cal成員獨立生活。此外，ECM還擴大行為健康服務，並對全州所有Medi-Cal管理式護理計劃的福利進行標準化。

在具體執行上，CalAIM的社區衛生工作者和護理經理，將積極進入遊民 營地、鄉村移民 社區及服務不足的城市區域，以建立信任關係，並為居民提供預防性護理和社會服務。此外，該計畫也關注偏遠地區和農場工人的生活狀況，為這些社區提供資金和支持。

太平洋診所（Pacific Clinics）資深臨床總監格蘭特（Rachelle Grant）指出，太平洋診所作為加州最大的非營利社區組織之一，以22種以上的語言，滿足不同年齡層客戶需求，服務從早期預防到危機處理。格蘭特強調社區支持計劃的重要性，這些計劃可幫助遊民、經常住院者和心理健康挑戰者在內的特殊人群。

聖地牙哥索馬利家庭服務健康公平服務（Somali Family Services of San Diego）總監哈耶克（Agnes Hajek）介紹，其組織致力為語言和文化上孤立的難民和移民提供支持，特別是那些生活在聖地牙哥的東非、中東、北非及其他非洲及亞洲地區的移民和難民。她指出，在新冠疫情期間，他們的社區健康工作者投入第一線服務，他們幫助母語非英語的社群成員，讓他們更有效地掌握重要公衛信息。