我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

3人受困無人荒島 棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

創新醫療計畫 聚焦弱勢群體

記者張庭瑜／洛杉磯報導
哈耶克講述她的組織如何幫助語言和文化上有障礙的難民和移民。
哈耶克講述她的組織如何幫助語言和文化上有障礙的難民和移民。

加州醫療服務部（Department of Health Care Services，簡稱DHCS）11日與少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）及加州非裔媒體（California Black Media）合作，舉辦「加州前進創新醫療計畫（CalAIM）」的系列線上研討會。該系列研討會共六場，首場聚焦透過社區參與和多年期計畫，來打造一個更協調、增強和公平的護理體系。

CalAIM計畫旨在為加州居民提供更全面的醫療服務，並通過社區支援和加強管理照顧，來解決醫療成員的健康和社會需求。加州醫療服務部醫療保健計劃首席副主任布魯克斯（Sarah Brooks）介紹，加州正在通過多年期的CalAIM革新Medi-Cal項目，目前加州約三分之一居民，即近1500萬人已加入Medi-Cal；CalAIM計畫提供新的、改進的福利，超越傳統醫療保健方式，以滿足Medi-Cal成員的醫療、行為和社會需求。

CalAIM的主要新服務包括加強型護理管理（Enhanced Care Management, ECM），為複雜身體、心理和社會需求的Medi-Cal成員提供一對一的護理經理；社區支持計劃，透過住房支援、家庭改造、健康膳食和哮喘緩解等措施，幫助Medi-Cal成員獨立生活。此外，ECM還擴大行為健康服務，並對全州所有Medi-Cal管理式護理計劃的福利進行標準化。

在具體執行上，CalAIM的社區衛生工作者和護理經理，將積極進入遊民營地、鄉村移民社區及服務不足的城市區域，以建立信任關係，並為居民提供預防性護理和社會服務。此外，該計畫也關注偏遠地區和農場工人的生活狀況，為這些社區提供資金和支持。

太平洋診所（Pacific Clinics）資深臨床總監格蘭特（Rachelle Grant）指出，太平洋診所作為加州最大的非營利社區組織之一，以22種以上的語言，滿足不同年齡層客戶需求，服務從早期預防到危機處理。格蘭特強調社區支持計劃的重要性，這些計劃可幫助遊民、經常住院者和心理健康挑戰者在內的特殊人群。

聖地牙哥索馬利家庭服務健康公平服務（Somali Family Services of San Diego）總監哈耶克（Agnes Hajek）介紹，其組織致力為語言和文化上孤立的難民和移民提供支持，特別是那些生活在聖地牙哥的東非、中東、北非及其他非洲及亞洲地區的移民和難民。她指出，在新冠疫情期間，他們的社區健康工作者投入第一線服務，他們幫助母語非英語的社群成員，讓他們更有效地掌握重要公衛信息。

此外，哈耶克表示，他們正在努力從CalAIM計劃中獲得資金，以持續支持社區健康工作者的工作，這對保持社區成員的健康很重要。

布魯克斯強調加州透過CalAIM計畫的多年期革新，為約1500萬加入Medi-C...
布魯克斯強調加州透過CalAIM計畫的多年期革新，為約1500萬加入Medi-Cal的居民提供更全面且創新的醫療服務。（視訊會議畫面截圖）
格蘭特表示，加強型護理管理和社區支持計劃，對幫助遊民等特殊人群至關重要。（視訊會...
格蘭特表示，加強型護理管理和社區支持計劃，對幫助遊民等特殊人群至關重要。（視訊會議畫面截圖）

加州 移民 遊民

上一則

好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

下一則

春暖 南加民宅驚見響尾蛇

延伸閱讀

「活在加州的罰款」 每年生活費比全美多2.6萬

「活在加州的罰款」 每年生活費比全美多2.6萬
南北加州過夜列車 今夏可望上路

南北加州過夜列車 今夏可望上路
法規指南助小企業 曲怡文聯合提案通過

法規指南助小企業 曲怡文聯合提案通過
世報適老健康系統：以4個M保障應得醫療

世報適老健康系統：以4個M保障應得醫療
中半島社區急難應變小組 向華人社區招生 15年來首次以中文授課

中半島社區急難應變小組 向華人社區招生 15年來首次以中文授課
布碌崙學校社區資源日 數百人參與

布碌崙學校社區資源日 數百人參與

熱門新聞

愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07
Lyft司機涉嫌在車上對一名乘客進行性侵犯。（KTLA5）

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

2024-04-10 19:37

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案