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球星辛普森過世 留下殺妻謎

記者楊青╱洛杉磯報導
拉斯維加斯的名人體育用品店，辛普森的簽名球衣11日被球迷們瘋搶。（李若提供）
拉斯維加斯的名人體育用品店，辛普森的簽名球衣11日被球迷們瘋搶。（李若提供）

前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日在拉斯維加斯過世，走完76歲生命。很多民眾想知道，辛普森在生命最後時刻，是否留下遺囑，對那場轟動全美的「世紀審判」給出答案，他到底有沒有殺死妻子。

辛普森家人11日指出，辛普森10日在拉斯維加斯過世，結束多年與癌症搏鬥的痛苦。辛普森過世時，他的孩子們陪伴身邊。辛普森家人期待公眾給與他們空間和隱私。

南加州有媒體11日前往拉斯維加斯，希望對辛普森生命的最後進一步瞭解。身邊友人表示，辛普森2008年的搶劫案服刑九年提前假釋出獄後，一度移居佛州，後搬至拉斯維加斯與兒子同住多年，但在他過世前，一直住在拉斯維加斯的友人家中，10日在友人家中過世。

病故消息促球迷搶購收藏品

拉斯維加斯的體育收藏品店中，與辛普森相關的收藏品被球迷們搶購一空。店老闆表示，媒體公布辛普森過世的消息不久，就湧來大批辛普森迷，幾乎將簽名球衣、橄欖球和相關收藏品買空。

辛普森被指控在1994年6月12日深夜殺害前妻妮可‧布朗‧辛普森（Nicole Brown Simpson）與她的友人高德曼（Ronald Goldman），現場留下大量DNA證據，包括手套、毛髮和血跡等。當年全程採訪該案的洛杉磯NBC 4電視台資深記者李若表示，長達11個月的法庭審理出示的證據顯示，辛普森住家並非犯罪現場，但第二現場是他的家，警方在兩處現場，都發現辛普森的DNA和受害人的DNA。當時可以說在科學上，已經坐實辛普森犯案。

但在辛普森被起訴後， 1995年年初至10月3日的審判過程中，檢方出現一系列技術上和決定上的偏失；辯護律師團最大限度打種族牌，本來審判殺人嫌犯的案子，卻轉向質疑辦案的警察挑起族裔仇恨，最後12名陪審團達成共識， 辛普森被判無罪，當場釋放。

李若回憶，當天他們的採訪車跟著辛普森回家。辛普森在到家前，特別停下去買冰淇淋，為庭審勝利慶祝。而當天他們採訪的民眾反應中，非裔社區幾乎是清一色的慶祝和歡呼，白人社區則大多是憤怒和悲哀。辛普森案在當時可以說是把美國白人與非裔的關係撕裂。

當年採訪媒體陣仗空前

辛普森1996年在洛杉磯法庭長達一年的審理中，獲陪審團裁決無罪釋放，在稍後的民事訴訟中，被判賠償受害人及家屬3350萬元，辛普森隨後宣布破產，並從洛杉磯移居佛羅里達州。

辛普森2007年9月在拉斯維加斯搶劫，獲刑九年。根據法庭檔案，在搶劫中，辛普森搶劫的是寄存在朋友家的物品。搶劫自己的東西被判九年監禁，在美國司法歷史上也是非常罕見，內華達的12位陪審員，一致同意辛普森罪名成立且應重判。內華達的判決，被看作是對洛杉磯審判的後續和彌補。

李若表示，30年來，辛普森的所有事情，一直是媒體焦點。尤其是1995年的世紀之審，洛杉磯高等法院法官伊藤，特別允許在法庭內放置攝影機，通過電視直播的方式向全國所有電視台播放庭審畫面，而全國所有電視台，都通過洛杉磯的法庭電視台進行全場直播。當時全國所有的主流電視台，85%到90%的報導力量，都放在辛普森的案子，很多記者因長達近一年的連續加班，收穫加班費頗豐，買了房子。

拉斯維加斯名人體育用品店的這張辛普森簽名照，11日以2000元被買走。（李若提供...
拉斯維加斯名人體育用品店的這張辛普森簽名照，11日以2000元被買走。（李若提供）
拉斯維加斯的名人體育用品店，辛普森簽名球衣11日被球迷們瘋搶。（李若提供）
拉斯維加斯的名人體育用品店，辛普森簽名球衣11日被球迷們瘋搶。（李若提供）
2007年辛普森前往搶劫的酒店Palace Station，當時辛普森聽朋友說，...
2007年辛普森前往搶劫的酒店Palace Station，當時辛普森聽朋友說，他的一些紀念品在該酒店一名住客手中，準備參加當地的名人體育紀念品秀。（李若提供）
拉斯維加斯的名人體育用品店，辛普森簽名照片11日被球迷們瘋搶。（李若提供）
拉斯維加斯的名人體育用品店，辛普森簽名照片11日被球迷們瘋搶。（李若提供）

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