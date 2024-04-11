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巴沙迪那出現青銅大盜 專偷銅線、牌匾、路燈桿

洛杉磯訊
巴沙迪那市府呼籲公眾提供有關最近青銅燈桿失竊事件的資訊。 （巴沙迪那市府提供）
巴沙迪那市府呼籲公眾提供有關最近青銅燈桿失竊事件的資訊。 （巴沙迪那市府提供）

巴沙迪那市（Pasadena）近日出現多起青銅路燈桿失竊事件。青銅路燈桿歷史悠久，其中一些甚至可以追溯到1920年代。市府呼籲知情民眾提供相關信息，防止更多類似事件出現。

最近的多數事件都發生在Green街和State街之間的South Orange Grove大道沿線。第一次盜竊發生在3月29日（周六），最近一次發生在4月9日（周一）晚上，通常這些盜竊事件發生在晚上11時至凌晨3時之間。市政府發言人德德里安 (Lisa Derderian) 表示，僅上周內就約有11根青銅路燈桿被盜。「犯罪嫌疑人用車輛故意撞擊燈桿，然後整根燈桿被偷走。」

德德里安指出，近期盜竊事件最初從銅線偷盜開始，巴沙迪那官員隨即與洛杉磯縣監事會合作，為抓獲竊賊提供獎勵。在警方加強巡邏後，該類案件暫時減少。然而，竊賊又開始從城市公園和橋樑偷走黃銅牌匾，現在他們的目標變成了青銅路燈桿。

警方目前已在全市範圍內增加了巡邏，偵探們正在積極尋找線索，希望能夠追蹤竊賊的獲利來源，或他們的銷售渠道。然而，具有珍貴歷史價值的被盜路燈桿卻無法再被替代。德德里安說，「其中一些路燈桿可以追溯到 1920 年代，它們具有歷史意義，而且很難找到，用複製品替換它們需要花費數千元。」

市政府呼籲公眾若發現可疑活動，立即報警。任何知情人士可撥打911或626-744-6492聯繫巴沙迪那警方，非工作時間，可撥打626-744-4241。

洛杉磯

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