馬習二會 南加藍、白支持者肯定 綠：互相取暖沒實質價值

台灣前總統馬英九 10日下午再次與中國領導人習近平 會面，內容涉及「兩岸統一」及「九二共識」等備受矚目的話題。這是自2015年末馬英九與習近平在新加坡舉行歷史性「馬習會」的九年後首次見面。此次會面引起南加 州藍、綠、白陣營支持者們的關注，藍、白陣營支持者還是以正向積極的態度看待馬習會，而綠營支持人士則認為馬習會沒有實際價值。

中國國民黨美西南支部前主委謝宗煌表示，在兩岸長期斷絕來往，兵凶戰危之際，馬英九先生以御任元首的高度，率領青年學生訪問大陸值得支持，尤其是能與大陸領導人習近平見面，應該是海峽兩岸間現時環境的彼此需要與默契，又何嘗不是給即將上任的賴清德政府，對於處理兩岸事務予以好的開始和新氣象。

謝宗煌說，台灣與大陸只有一水之隔，又有共同的血緣與文化，經濟上更是有相互依賴、共存共榮的關係。所謂的「見面三分情」，交流才能增進彼此了解，化解敵意，走向和平共處。他強調，歷史會對馬英九先生促進兩岸的安定繁榮及亞洲穩定和平作出應有的評價。

民進黨美西黨部執委兼發言人吳兆峯認為，在台灣聲望不高的馬英九雖然曾是台灣人民選出來的總統，但他心裡一直都不在乎這個代表2300萬人的國家元首頭銜，他在乎的是成為能夠落實終極統一並解決兩岸問題的14億中華人民的民族英雄，也就是他為了這個歷史定位不惜三番兩次去中國「祭祖」和「交流」。

吳兆峯說，馬英九這次出訪中國，帶了馬英九基金會所屬的大九學堂青年們，去中國造訪中共常引以為傲但被美國國防部門認定是黑名單的重點企業，目的就是希望幫中國做外宣。跟過去不同的是，由於中國和美日等自由世界國家關係緊張，習近平正巧也需要利用馬英九的定期尋根之旅，來讓中國能向台灣及國際社會表現有善意的一面，也在部分接待上面提高了規格，甚至讓馬英九滿足心願能去親自祭拜黃帝，但這對明眼人來說就是兩方互相取暖但沒有實質價值的戲碼。

南加柯文哲白色力量支持者金祿慈強調，她對於這次馬前總統訪問北京與習近平見面的看法是樂見其成，誠如馬前總統提到的兩岸有共同的歷史、文化、血脈，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，這與柯文哲兩岸一家親的看法應該是一致的。這次台灣總統選舉的結果的確也反映出台灣的民意，維繫兩岸和平穩定發展的方向才是台灣社會普遍主流的看法。因此多交流、多聯繫，絕對是非常有必要的。