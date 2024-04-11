我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

陸僑團：馬習二會緩和台海形勢 兩岸人民均喜聞樂見

記者王若然／洛杉磯報導
馬習10日在北京重演「世紀之握」。（報系記者廖士鋒／攝影）
馬習10日在北京重演「世紀之握」。（報系記者廖士鋒／攝影）

當地時間10日下午，中國國家主席習近平與前台灣領導人馬英九在北京人大會堂會面。有南加州大陸僑團學者認為，這對於緩解目前緊張的台海局勢，促進兩岸交流有積極意義；這不僅是大陸人民希望看到的，也是台灣民眾喜聞樂見的。

南加州促統論壇副主席劉青表示，首先兩人選擇在常用來會見外國領導人的北京人民大會堂「東大廳」進行正式會談，說明了習近平對促進兩岸和平發展非常重視。劉青說，雖然馬英九目前在台灣已無政治舞台，但其作為前台灣領導人，與習近平會談，意義重大。特別是在如今台灣民進黨執政下，台灣姿態強硬，兩岸執政黨絲毫沒有談話空間，兩岸關係逐漸緊張，馬英九往訪，發揮很好的緩衝作用。他說，畢竟台海兩岸的人民都不願看到戰爭。此外，相比台灣有政治任務的現任官員，馬英九與大陸聯繫更便利。

劉青說，本次台灣年輕大學生到訪中國文化古蹟，了解大陸文化、經濟，同根同源，更促進和加深了兩岸的融合。他說，本次「馬習二會」，意義重大，他期待未來雙方會有更頻繁的交流。

另一位大陸僑團時事分析員、華夏政略研究會執行會長王中平也持有相同看法。他說，本次馬習會是中國大陸和台灣人民都喜歡看到的。在本次會談中，可以看出習近平非常重視台灣。雙方的會面，唯一不悅的，可能就是美國。他認為本次會談影響重大，馬英九雖已褪去政治職務，但他的形象就像是一種歷史「資產」（legacy），兩人的會談也是跳脫台灣政治更高層面的互動。不管帶來的結果如何，這至少是兩岸交流的一個機會，具有積極意義。

馬英九 習近平 加州

上一則

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

下一則

橙縣電力局 推「清潔電網 淨化未來」新措施

延伸閱讀

馬英九結束訪陸行搭機返台 國台辦副主任送機

馬英九結束訪陸行搭機返台 國台辦副主任送機
稱馬習二會意義重大 藍委：馬英九訪陸締造「三功」

稱馬習二會意義重大 藍委：馬英九訪陸締造「三功」
馬英九引魯迅金句喻兩岸 對習說戰火是不可承受之重

馬英九引魯迅金句喻兩岸 對習說戰火是不可承受之重
藍委：中華民國、一中各表、兩岸和平 馬英九都說了

藍委：中華民國、一中各表、兩岸和平 馬英九都說了
馬英九訪中之行 外媒稱遭北京用來反擊國際批評

馬英九訪中之行 外媒稱遭北京用來反擊國際批評
馬習二會 台學者：馬英九脫口中華民國是故意的

馬習二會 台學者：馬英九脫口中華民國是故意的

熱門新聞

愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
鄰居抱怨，成堆垃圾散發惡臭。(NBC)

垃圾袋淹沒百萬豪宅 洛城鄰舍怨聲載道

2024-04-03 18:06
「99美分店」清倉甩賣，排隊結帳的隊伍約有10米長。（記者朱敏梓／攝影）

99美分店停業 甩賣湧人潮 華人遺憾少了「購物天堂」

2024-04-06 02:20

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了
公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵