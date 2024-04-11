陸僑團：馬習二會緩和台海形勢 兩岸人民均喜聞樂見

馬習10日在北京重演「世紀之握」。（報系記者廖士鋒／攝影）

當地時間10日下午，中國國家主席習近平 與前台灣領導人馬英九 在北京人大會堂會面。有南加州 大陸僑團學者認為，這對於緩解目前緊張的台海局勢，促進兩岸交流有積極意義；這不僅是大陸人民希望看到的，也是台灣民眾喜聞樂見的。

南加州促統論壇副主席劉青表示，首先兩人選擇在常用來會見外國領導人的北京人民大會堂「東大廳」進行正式會談，說明了習近平對促進兩岸和平發展非常重視。劉青說，雖然馬英九目前在台灣已無政治舞台，但其作為前台灣領導人，與習近平會談，意義重大。特別是在如今台灣民進黨執政下，台灣姿態強硬，兩岸執政黨絲毫沒有談話空間，兩岸關係逐漸緊張，馬英九往訪，發揮很好的緩衝作用。他說，畢竟台海兩岸的人民都不願看到戰爭。此外，相比台灣有政治任務的現任官員，馬英九與大陸聯繫更便利。

劉青說，本次台灣年輕大學生到訪中國文化古蹟，了解大陸文化、經濟，同根同源，更促進和加深了兩岸的融合。他說，本次「馬習二會」，意義重大，他期待未來雙方會有更頻繁的交流。

另一位大陸僑團時事分析員、華夏政略研究會執行會長王中平也持有相同看法。他說，本次馬習會是中國大陸和台灣人民都喜歡看到的。在本次會談中，可以看出習近平非常重視台灣。雙方的會面，唯一不悅的，可能就是美國。他認為本次會談影響重大，馬英九雖已褪去政治職務，但他的形象就像是一種歷史「資產」（legacy），兩人的會談也是跳脫台灣政治更高層面的互動。不管帶來的結果如何，這至少是兩岸交流的一個機會，具有積極意義。