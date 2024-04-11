全美十大通膨 南加2地區上榜 內陸地區居第三

雖然美國整體通膨率下降，部分地區仍居高不下。（Pexels網頁）

儘管美國整體的通膨情況有所下降，部分城市或地區的通膨率依然很高。在理財網站WalletHub近日公布的一項統計中，全美十大通膨仍處高位的地區中，南加州 兩個地區上榜，其中內陸地區（Inland Empire）在全美排名第三。

據KTLA5電視台的報導，這份統計報告對全美23個主要都市區的消費者價格指數（Consumer Price Index）的年度增長幅度，以及近三個月漲幅進行了統計排名。一般來說，消費者價格指數與通膨率成正比。

全美通膨最嚴重的前十個地區中，南加 州有兩個地區上榜，其中河濱-聖伯納汀諾-安大略都市區（該地區包含聖伯納汀諾縣和河濱縣，也稱內陸帝國）位列第三；洛杉磯 -長堤-安那罕地區位列第八，該地區包含洛杉磯縣和橙縣。

具體而言，內陸帝國年度消費者價格指數增長4.3%，最近三個月增長了1.4%；洛縣和橙縣地區的消費者指數年度漲幅4%，近三個月增長1.2%。

全國通膨最嚴重的前兩位地區分別為夏威夷的檀香山以及佛州的邁阿密（Miami），其食品、租金、汽車價格大幅上漲。

在新冠疫情後，美國通膨率出現40年來最高水平，最近下降至3.5%。不過，該數字仍略高於聯準會2%的目標。