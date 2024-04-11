美國深圳企業家論壇 專家分享美中貿易經驗

南加州深圳聯合會、深圳企業家商會6日聯合舉辦首届美國深圳企業家論壇，將近200人共襄盛舉。（記者楊青／攝影）

南加州 深圳聯合會、深圳企業家商會6日聯合舉辦首届美國深圳企業家論壇，邀請美中兩國工商、企業重整、物流、地產、法律和稅務等行業專家，分享美中兩國商貿資訊和華人 在美經商創業的機會與經驗，探討兩國貿易誤區、瓶頸及解決途徑。

論壇主講人、中國專家智庫顧問桂幹表示，2024年將是大批中國民營企業走出中國的一年，已經在美國定居的華人創業家，也將會有更加緊密的合作，彼此借力打力。（記者楊青／攝攝影）

論壇主講人、深圳市能量企業管理諮詢公司創始人、中國專家智庫顧問桂幹表示，美中民間貿易多年，兩國貿易額巨大，但美中中小企業不同的理念和誤解導致半途而廢或合作翻車時有發生，華人同胞之間也是如此，因此增加瞭解，是兩國企業家互信和雙贏當務之急。

桂幹分享，今年2月，中國廣西桂林一家農業企業接到紐約地區一位知名華僑僑領的聯絡，表達希望雙方合資開公司的願望。紐約僑領在美國擁有規模不小的紡織產業，但他希望另闢蹊徑，與廣西農業企業合作開發農藥產品。廣西企業與紐約僑領多次接觸後，卻發現僑領真正能夠為合作提供的價值和資源並不確定，合作戛然而止。

桂幹表示，該資深僑領每次回到中國都受到各級政府高規格接待，禮遇有加，但真正落到商貿合作，僑領提出的合資占有分額，他的投入卻無法支持。換言之，頭銜、名人合照和官方背書在企業合作中作用甚小。美中貿易多年還出現這樣的誤解，讓人非常意外。

桂幹認為，未來五至八年，中美之間的跨國電商 仍會持續長足發展，華人企業家無論在貨源和雙邊市場的開發上都占有優勢，華人企業把大陸優秀的電商模式複製到美國，潛力很大。