空中纜車計畫 大都會交通局挨告 洛公園聯盟指破壞環境

洛杉磯空中纜車計畫渲染圖。（洛杉磯大都會交通局）

連接洛杉磯聯合車站與道奇體育場的洛杉磯空中纜車（LA ART Gondola）計畫如今再添阻力。洛杉磯公園聯盟（LAPA）以「加州環境品質法案」（CEQA）對洛杉磯大都會 交通局（LA METRO）提告，表示洛杉磯大都會交通局剛剛批准的該項目的最終環境影響報告存在致命缺陷，要求法院撤銷這份報告。

洛杉磯空中纜車最終批准施工需要通過四個部門的審批，最近該項目在洛杉磯大都會交通局得以審核通過，是其中的第一步。洛杉磯公園聯盟主張，纜車將對其經過的洛杉磯州立歷史公園的土地和空域產生重大影響，摧毀超過250棵樹木，驅逐野生動物，並永久破壞其壯麗景色。

洛杉磯加大 （UCLA）環境與可持續發展研究所兼職助理教授、洛杉磯公園聯盟的創始成員克裡斯滕森（Jon Christensen）表示：｢洛杉磯大都會決定認證這份深具缺陷的環境影響報告，迫使我們別無選擇，只能向法院申訴。｣ 他補充道， ｢該委員會的行動無視了20年來社區倡議建設一個急需綠地和娛樂設施的公園所付出的努力，基本上把公眾的土地和空域權利送給了一位億萬富翁，用於非法商業開發。｣

這份提告書中的重點之一包括空中纜車項目道奇體育場計畫。該計畫包括一個類似於LA Live的零售和娛樂綜合體，包括酒店和豪華住宅。而提交給洛杉磯大都會交通局的環境影響報告，並沒有涵蓋這部分計畫對環境造成的影響。提告書中還提及，環境評估報告未能認識到該項目對洛杉磯州立歷史公園土地和空域的使用是非法的。此外，環境影響報告對纜車美學影響的分析嚴重不足。例如在公園建立一個100英尺的車站，佔據了公園西入口的主要位置，是令人不悅的景觀。

空中纜車計畫出爐以來，一致頗受爭議，因其經過華人聚集的華埠 ，也遭到不少華埠居民的抗議。他們認為纜繩每日在天上運行，會帶來不安全因素。且纜車的運行十分擾民，纜車計畫一旦施行，將全年365天、一天十幾個小時運行，將對居民的作息產生很大的影響。纜車的運行也不能給華埠帶來實際經濟發展機會。