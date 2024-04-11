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蒙市櫻花節27至28日登場 美食、展演豐富

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙市櫻花節將於4月27日至28日登場 。（蒙市市府）
蒙市櫻花節將於4月27日至28日登場 。（蒙市市府）

頗受民眾歡迎的蒙特利公園市（Monterey Park）櫻花節（Cherry Blossom Festival）將於4月27日至28日登場，屆時不僅有美麗的櫻花綻放，民眾還可以享受精采的舞台表演，品嘗多樣的亞洲風味美食，購買精美的手工藝品以及參與動漫和角色扮演。

第24屆櫻花節預計將再次吸引數千名遊客，匯聚巴恩斯公園(Barnes Park)體驗日本和亞太島民文化。今年櫻花節亮點頗多，包括兩個舞台的音樂和舞蹈表演、供應亞洲美味的美食廣場、兒童工藝品以及特色工藝品和商品攤位。今年的櫻花節還將首次舉辦動漫和角色扮演展覽及服裝比賽。

主舞台上的表演精彩紛呈，包括古典日本舞蹈和充滿活力的太鼓鼓樂，以及當地音樂傳奇人物Kokoro、Ronin Stones帶來的表演。遊客還可以觀賞令人興奮的日本劍道和波利尼西亞舞蹈表演，並欣賞馬克凱佩爾高中鼓氣樂團的表演。巴恩斯公園體育館內將舉辦文化展覽，包括日本書法、傳統茶道，以及退伍軍人紀念法庭聯盟紀念日裔美國退伍軍人的演講。

往年櫻花節的精采日式表演。（本報檔案照）
往年櫻花節的精采日式表演。（本報檔案照）

眾多攤位將出售具有獨特亞太島民風格的商品，社區組織也將就影響社區的各種健康、社會、教育和消費者議題提供資訊和支援。有孩子的家庭還可以在兒童手工藝區體驗製作日本狐狸面具的樂趣。而歡樂的節日自然缺少不了美食，在今年的美食攤位上，照燒雞、飯糰和小東京風月堂的節慶麻糬甜點等特色日本食物都是亮點。

市政府將提供從蘭利老人中心、Ynez小學和Repetto小學出發的免費接駁車。櫻花節免費向公眾開放，想要了解關於櫻花節時間、節目和停車的更多信息，可訪問https://www.montereypark.ca.gov/673/Cherry-Blossom-Festival或通過[email protected]聯繫Memo Chavez。

日本 動漫 蒙特利公園市

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