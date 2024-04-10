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加州投資投資論壇 5╱8登場

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
加州投資論壇（CIF）將於5月舉辦年度盛會，集結全球創新者和投資人，聚焦人工智能、可再生能源及尖端醫療技術，主講來賓也歡迎民眾一同共襄盛舉。（記者張庭瑜╱攝影）
加州投資論壇（CIF）將於5月舉辦年度盛會，集結全球創新者和投資人，聚焦人工智能、可再生能源及尖端醫療技術，主講來賓也歡迎民眾一同共襄盛舉。（記者張庭瑜╱攝影）

加州投資論壇（California Investment Forum, CIF）特別委員會4月8日（周一）在橙縣安那罕（Anaheim）的大華花園飯店（Majestic Garden Hotel）宣佈，將於5月8日至11日在該飯店舉辦其年度盛事。此次盛會將集結來自全球的創新者及投資者，聚焦於人工智能、可再生能源和尖端醫療技術等前沿領域的最新發展。

本年度論壇將迎來超過十個國家的參與者，包括但不限於巴西、荷蘭、瑞士和卡塔爾，進一步確立其作為國際合作與交流的重要平台。亮點包括首次頒發「CIF創新獎」，旨在表彰在推動行業創新與發展方面作出顯著貢獻的企業。

加州財務長馬世雲指出，作為全球第五大經濟體的加州，在技術創新、生物製藥、清潔能源和金融服務等領域處於領先地位。她強調，加州正致力於建設一個創新、包容和可持續的經濟生態系統，為全球投資者提供獨特的機會，同時持續改善基礎設施，優化營商環境。

主計長郭嫻也指出，CIF不僅是一個思想交流和文化交匯的平台，更是推動全球創新進程的重要力量。她表示，加州作為多元文化和創新精神的搖籃，是舉辦這樣一個全球性論壇的不二之選。

Global Capital Network首席執行官博伊斯（Josh Bois）也表示，CIF為企業家和投資者提供一個絕佳的交流平台，特別是在跨領域項目如生物技術和清潔能源方面。

CIF 2024將於5月8日至11日在大華花園飯店舉辦，有興趣的人士可以訪問官方網站www.californiainvestmentforum.org進行註冊和購票。

加州 投資 人工智能

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