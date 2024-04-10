柑縣台美商會 推廣台灣好茶
加州柑縣台美商會及青商部近期假橙縣華僑文教服務中心舉辦泡茶品茶技藝講座，邀請中華功夫茶協會理事兼神閑茶主理人林千皓，介紹台灣茶的特色及融合東、西方思維，讓更多人體驗來自台灣的好茶及創新的茶文化，同時進行僑台商交流。
柑縣台美商會商會副會長葉旭旻表示，台灣的茶文化盛行，大家都很喜歡喝茶，只是在喝茶的過程中，可能不知道從生產到最後喝下一杯茶的過程裡其中蘊含的工序。茶的文化歷史悠久，茶也是台灣非常重要的產業，非常感謝林千皓和團隊再度在橙僑中心分享茶藝相關的知識。
活動當日講師林千皓暢談精研茶藝多年的心得，深入淺出講解泡好茶的秘訣，分享如何從觀察茶葉的顏色、外形及香氣，並根據茶葉的種類與產地，衡量出最適合的水溫、泡茶時間及使用的杯具。同時提供現場來賓先後品嚐氮氣冷茶、現場沖泡的東方美人茶、凍頂烏龍茶、包種茶及紅玉茶，在悠閒的氣氛中，進行一場茶與生活的對話。
橙縣中心主任蕭蓓如以中、英文致詞，感謝柑縣台美商會及台美菁英協會橙縣分會(TAP-OC)熱情支持。
徐湛生僑務諮詢委員、王孟恩、陳景星僑務顧問、柑縣台美商會青商部會長胡佳慧僑務促進委員等及台美菁英協會橙縣分會(TAP-OC)會長張佑凡及會員等約60位僑民現場參與。
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