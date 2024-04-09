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800萬元珠寶放保險櫃 仍遭洗劫

橙縣訊
近幾年，觀光盜竊團猖獗，他們通常從二樓窗戶進入進行盜竊。（ABC7）
近幾年，觀光盜竊團猖獗，他們通常從二樓窗戶進入進行盜竊。（ABC7）

南加州橙縣一戶人家近日遭觀光盜竊團（burglary tourists）「光顧」，竊賊將家中保險箱內的珠寶全部盜走，珠寶總價值約達800萬元。

根據CNN的報導，橙縣夫婦Carol和Jeff Starr近日參加他們女兒的婚禮時，都沒戴婚戒，其中原因讓人無奈。夫婦兩人家中近日遭到來自南美的觀光盜竊團的洗劫，兩人的婚戒和祖傳珠寶全部被盜走。Carol Starr說，「他們（盜賊）簡直像中了大獎。」這對夫婦將婚戒和祖傳珠寶鎖在一個六吋高的保險箱內，仍未能避開盜賊。

Carol Starr說，「我的母親喜歡美麗的東西，她希望這些珠寶像家族遺產一樣傳承下去。她買了一些美麗的古董珠寶，其中一些珠寶甚至可以用來展出。」

橙縣檢察官辦公室揭示了這些觀光盜賊團如何鎖定這對夫婦的。他們藏在受害者家中附近，看見他們與來訪的親戚一起離開後，便開始行動。Jeff Starr告訴CNN，「他們翻過圍欄，打破二樓臥室的玻璃窗進入屋內，撬開保險箱。」這對夫婦預估損失財物總價值為800萬元。Carol表示，她連在自家都覺得不安全，她很慶幸盜竊發生時無人在家。

檢方表示這起案子為觀光盜竊團作案，他們免簽進入美國，允許滯留90天，無需旅遊簽證。這些盜賊多數來自南美洲，專門對豪宅下手。

橙縣檢察官Todd Spitzer介紹，一些情況下，這些竊賊甚至身著樹葉套裝來偽裝自己。他們利用多數住戶不會在二樓安裝窗戶或動作偵測設備，通過二樓進入屋內作案。他們還會用WiFi裝置使警報失靈。

這些竊賊盜取值錢物品後，會很快轉手，獲得現金後迅速匯回本國帳戶。Carol Starr表示，這些盜賊多數來自智利，該國目前是南美洲國家中唯一一個免簽國。

除了加州，亞利桑納州Scottsdale警局日前也宣布抓獲了來自智利的盜賊。去年，馬里蘭州、北卡州、紐約州均抓捕過來自智利的觀光盜竊團。

雖然沒有確切統計，但這樣的盜竊案至少有幾百起。2019年至2023年中期，僅范杜拉縣就發生了175起跨國人員參與的盜竊案。華人聚集的橙縣爾灣市，當地警局3月16日宣布在過去35天內有34起入室盜竊案，這些頻繁發生的入室盜竊案件，與南美盜竊團夥在橙縣各地實施的竊案類似。

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