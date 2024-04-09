味覺大師節 老饕吃美食行善 華人美食博主踴躍參加

吃美食做慈善，第七屆年度味覺大師節（Masters of Taste 2024）日前在巴沙迪那（Pasadena）玫瑰碗（RoseBowl）舉辦。（記者張宏／攝影）

吃美食做慈善，第七屆年度味覺大師節（Masters of Taste 2024）7日在巴沙迪那（Pasadena）玫瑰碗 （RoseBowl）舉辦，這是洛杉磯首屈一指的戶外奢華美食和飲料嘉年華的回歸。民眾不僅享受一流廚師烹飪的美味，且活動收益將全部捐贈給非營利組織聯合車站無家可歸者服務中心（Union Station Homeless Services）。

（影音來源：記者張宏）

現場還有冰雕的魚供人拍照。（記者張宏／攝影）

玫瑰碗活動開始前就聚集各地老饕排隊等待，其中不乏華人 美食博主們。幾乎年年都來美食節的華人博主C女士表示，這個活動不僅僅是美食節，還可以通過吃來做善事，吃的越多捐贈越多，所以她每年都會參與。今年她最喜歡的美食是Yakiya的和牛。

Yakiya攤位前大排長龍。（記者張宏／攝影）

Yakiya的和牛很受歡迎。（記者張宏／攝影）

環繞玫瑰碗一圈的美食美酒攤位上，不乏華人愛吃的口味。不僅有聚豐園和熊貓快餐旗下的Yakiya，還有日本壽司、深受華人青睞的甜品Portos、義大利冰淇淋、番石榴芝士冰淇淋等，琳瑯滿目。華人Yelp博主Ray今年抽中VIP票，可提前一小時入場品嘗，她表示，為了這頓大餐，她整天都沒吃東西，一定要去各個攤位吃到飽。她最愛入口處C位的海鮮料理，尤其是扇貝和龍蝦新鮮可口，現場還有冰雕的魚供人拍照。

茶味冰沙。（記者張宏／攝影）

本屆活動邀請明星夫妻主廚Bret Thompson和Lucy Thompson-Ramirez作為味覺大師節主料理人， 他們憑藉對精緻烹飪的熱情和好客的性格，在洛杉磯餐飲界及其他地區聲名大噪。Bret Thompson烹飪之旅始於舊金山著名的加州 烹飪學院，曾在西班牙、黎巴嫩、法國等地的米其林餐廳向主廚們學習，Lucy Thompson-Ramirez則在時尚銷售領域表現出色。

這對夫妻今年2月在巴沙迪那市開設高檔海鮮餐廳Pez Coastal Kitchen，提供多樣化菜單，包括從海到餐桌和從農場到餐桌的美食，同時展示加州最好的時令風味，強調在醃製、煙熏和乾式熟成肉類和海鮮方面的烹飪專業性。

聚豐園的攤位。（記者張宏／攝影）