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洛城羽球邀請賽圓滿落幕 近百好手較勁

洛杉磯訊
左起：球賽領軍人丁楊、丁言愉、張嫻、吳程遠、Michael Cacciott、蔡成華、林安妮、任彤彤。（美國華人婦女聯合會提供）
左起：球賽領軍人丁楊、丁言愉、張嫻、吳程遠、Michael Cacciott、蔡成華、林安妮、任彤彤。（美國華人婦女聯合會提供）

由美國華人婦女聯合會主辦、美國南加州華人華僑聯合會共同主辦、加州羽球協會榮譽主辦的洛杉磯2024首届愛之星羽球邀請賽在洛杉磯圓滿落幕。由近百人組成的八支球隊激戰數小時，Feather Fighter隊和Beauty Beast隊勇奪冠、亞軍。

洛杉磯2024羽球邀請賽周末落幕。由近百人組成的八支球隊激戰數小時，最後Feat...
洛杉磯2024羽球邀請賽周末落幕。由近百人組成的八支球隊激戰數小時，最後Feather Fighter隊和Beauty Beast隊勇奪冠、亞軍。（美國華人婦女聯合會提供）

6日的賽事在Santa Fe Springs羽球館舉辦，聖蓋博市長吳程遠和市議員丁言愉、南巴沙迪那市議員Michael Cacciotti等到場為選手加油打氣，美國南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華為比賽開球。美國南加州華人華僑聯合會秘書長楊輝、美國蘇州總商會會長張琪祥、太陽能企業負責人殷彤彤等也到場加油助威。

洛杉磯2024羽球邀請賽周末落幕。由近百人組成的八支球隊激戰數小時，最後Feat...
洛杉磯2024羽球邀請賽周末落幕。由近百人組成的八支球隊激戰數小時，最後Feather Fighter隊和Beauty Beast隊勇奪冠、亞軍。（美國華人婦女聯合會提供）

美國華人婦女聯合會會長張嫻、執行會長丁楊、常務理事長林安妮和賽事活動的總策畫李陽等早早就來到比賽現場協調各項事宜。

參賽隊員來自南加社區的各行各業。經過激烈爭奪，由Shannon率領的Feather Fighter隊榮獲冠軍，Tina率領的Beauty Beast榮獲亞軍。由Anna和Aubry率領的隊伍分別獲得第三名和第四名。

頒獎晚宴當晚在哈岡凱悅華達大酒樓舉辦，中國駐洛杉磯領僑處主任王琦和領事王群等為優勝隊頒獎。

華人 加州 南加

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