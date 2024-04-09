階進慈善基金會獎學金 4年最高8000元

2023年獲得獎學金的3名學生。（階進慈善基金會）

對於出生寒門的優秀學生，美國社會提供各種獎學金渠道，幫助學子完成學業，實現個人夢想。洛杉磯 階進慈善基金會（Wealth By Health）提供高中畢業生獎學金申請，申請者有機會每年獲得2000元金額，且可以延續至四年的大學教育，總金額高達8000元。

該基金會表示，每年都會頒發2000元獎學金，給三位來自低收入 家庭的優秀學生，以提供他們繼續接受高等教育。設立這項獎學金的宗旨，希望鼓勵年輕人成為社區領導者，幫助學生持續接受高等教育，實現個人理想。即日起該獎學金接受申請，截止日期至5月3日。

值得一提的是，這是一項可延續四年的計畫，學生在高等教育期間可連續獲得這筆獎學金，總額高達8000元。基金會將邀請至少六名成員組成評選委員會，綜合考慮學生家庭收入、以及學生的個人傑出表現，評審決定最終獲獎者。獲獎者必須表現出卓越的學術成就和領導能力，對社區懷抱服務熱忱，並體現出持續精進自我的渴望。

階進慈善基金會的官方網站，有更多詳細資料https://www.wealthbyhealth.org/scholarship-programs。