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洛縣威徹斯特3個月75起暴力入室盜竊 居民買槍自保

洛杉磯訊
嫌犯潛伏在房屋窗戶附近，打破玻璃闖入室內。（KTLA5電視台畫面）
嫌犯潛伏在房屋窗戶附近，打破玻璃闖入室內。（KTLA5電視台畫面）

洛杉磯縣威徹斯特（Westchester）社區最近發生一系列暴力、破壞性的入室盜竊案，居民表示每天都有案件發生，甚至一天兩起，這讓他們緊張不安，擔心成為嫌犯下一個作案目標。很多人正在購買槍枝自保，學習如何對付入侵者。

影片來源：KTLA5，記者邵敏/後製

現場監控探頭拍到多起入室竊盜案件，竊賊戴著滑雪面罩、手套，身穿深色連帽衫、背著背包，頻繁闖入威徹斯特社區的居民住宅。畫面顯示，嫌犯潛伏在房屋窗戶附近，然後打破玻璃闖入室內；嫌犯還經常破壞監控裝置，避免被發現。

居民Debra Huston在接受KTLA5電視台採訪時表示，這些入室竊盜案件變得十分可怕，幾個月來數量激增，入侵者與屋主經常發生暴力對抗。在一起案件中，盜賊向房主噴射胡椒噴霧；另一起案件中，一位母親帶著兩個年幼的女兒在家，竊賊破門而入；其中一起案件，一名男子和家人當時都在房間裡 ，嫌犯闖入，屋主立刻開槍把對方嚇跑。暴力入侵竊盜案件舉不勝舉，對人們的財產、人身安全產生極大威脅。Huston指出，當地許多居民都在購買槍枝，準備學習射擊，對付這些可惡的入侵者。

洛市警察局證實，已收到這個社區多起入室盜竊案件的報警，並正在調查。去年10月至12月的三個月內，威徹斯特地區共接獲75起入室竊案報告，警方隨後召開緊急社區會議，商議對策。上周，洛市警局代理局長崔明哲（Dominic Choi）指出，全市住宅入室盜竊案比去年同期增加4.5%。成為攻擊目標的居民表示，他們並不認同這個數據，認為案件增加比例要比這個數字高很多，尤其是在威徹斯特社區，入室盜竊每天都在發生，有時一天兩次，十分猖獗 。

居民Timmy Shar在接受KTLA5電視台採訪時指出，他的祖母和隔壁鄰居最近都被盜竊，但警方告訴他，即使當局抓住嫌犯，也會在當天晚上將他們釋放。當地居民希望看到更多警察巡邏，對於日益增長的犯罪問題，他們正在尋求市政府官員如何解決的答案。

Westchester社區發生一系列暴力、破壞性的入室盜竊案。（KTLA5電視台...
Westchester社區發生一系列暴力、破壞性的入室盜竊案。（KTLA5電視台畫面）

洛杉磯

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