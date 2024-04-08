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涉售排煙檢測造假設備 業者被訴

編譯陳盈霖╱綜合報導
涉嫌使用設備詐騙加州車輛排煙檢測（smog inspections）的南加州詐騙集團成員，將面臨聯邦指控。（DMV）
涉嫌使用設備詐騙加州車輛排煙檢測（smog inspections）的南加州詐騙集團成員，將面臨聯邦指控。（DMV）

巴沙迪那星報報導，美國司法部（DOJ）4日宣布，涉嫌使用設備詐騙加州車輛排煙檢測（smog inspections）的南加州詐騙集團成員，均將面臨聯邦指控。

根據法庭文件，洛杉磯地區排煙檢測站擁有者，54歲來自霍桑（Hawthorne）的海登（Hossam "Sam" Hemdan）開發OBDNator設備及配套軟體程式，涉嫌以高達1萬8000元價格出售和分銷這些設備。

司法部稱，被告在2015年10月至2024年3月期間進行這項詐騙行為，目的是讓受污染的車輛通過加州排煙檢測檢查。

一般正常的車輛排煙檢測，是將排煙檢測設備，也稱資料採集設備（Data Acquisition Device）插入車載診斷連接埠進行檢查。起訴書稱，為欺騙煙霧檢測，共謀者將煙霧偵測設備插入OBDNator設備。因此，無論車輛排煙真實情況如何，OBDNator都會讓車輛順利通過煙霧檢測。

聯邦檢察官塔爾伯特（Philip A. Talbert）在一份聲明中說，OBDNator排煙檢測作弊設備的開發者和用戶，為自己利益而污染我們呼吸的空氣，損害加州人健康。任何可能想利用該設備在排煙檢測中作弊者，都應考慮他們可能面臨的聯邦刑事指控，且可能入獄。」

檢測 加州 司法部

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