洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

在美國，原本帶有正面色彩的「華人 同胞」一詞，隨著「華人專坑華人」現象屢屢發生，正逐漸汙名化。「如果有事，盡量不找華人辦理，找洋人更靠譜」。部分旅居加州 多年的華人移民 ，甚至發出要遠離華人圈的感慨。讓人不禁想問，加州華人圈生態，是否每下愈況。

洛杉磯世報日前兩則專題報導，引起關注。一則是赴美自助產子華女，遭遇另一位「寶媽」假熱心真詐財；進而有業者爆料，南加市面上的月子中心良莠不齊，踩雷可能性很大。另一則是隨著中國走線人日益增加，租借他人優步（Uber）帳號跑生活的新移民很多，期間曝出諸多亂象甚至是騙局。

這兩則報導，都是典型的「華人坑華人」現象；稍微不同的是，前者針對頗有家資、能一擲千金赴美產子的家庭；而後者，則是華人底層間的互害。

其實隨著新移民數量增加，加州華人坑同胞現象，絕不僅限上述兩例。高薪招聘「農場工作」，實際是低收入非法種大麻，甚至被限制人身自由，最終淪為人口走私受害者。中介協助尋找的「外州高薪按摩院工作」，受害華女抵達後被囚禁幽暗屋內不讓喝水，除一舉一動受監視外，還被逼賣淫。還有金光黨、「金融茶」及祈福黨等，都是「耳熟能詳」的華人坑同胞案例。

以上種種，常給人以加州華人生態圈不斷惡化感覺。其實實際情況，卻未必如此。首先，華人坑同胞現象，不是近年才有，而是過去就有發生；否則一百年前，「加州遍地是黃金」謊言，不可能在中國南方傳播得如此之廣，也不會有大批華工，落下埋骨鐵路的悲慘命運。而百年前的洛杉磯華埠，曾是黑幫林立，其中肯定不乏欺壓、坑害同胞事件。

其次，初到異國他鄉；人會不由自主的親近語言、外貌相近者。換言之，在這些小圈子中，外族裔的騙子難以進入。從概率上說，新移民顯然更容易遇到同族裔騙子，最終產生「洋人似乎更靠譜」的倖存者偏差結論。

最後，不是出國的華人變壞了，而是有的壞人出國了。近年來華人新移民數量逐漸增加，俗話說林子大了什麼鳥都有，難免出現魚龍混雜現象。而且該現象不只存在於華人圈，在其他族裔圈同樣存在；沒有統計表明，華人不混華人圈，就能有效減少被騙機會。反之，新移民貿然進入語言、文化不熟悉的圈子，反而可能因為不了解，增加被坑概率。畢竟對騙子來說，有較大信息差的對象，往往更好騙。

其實無論是「混華人圈」，還是「混洋人圈」，都應抱持不貪小便宜態度。遇到天上掉餡餅的好事，一定要多留心眼；回顧以上種種騙局，或多或少都與利益陷阱有關。除此之外，善用世界日報等可信資訊平台，即時掌握各種詐騙手法，能更好防患於未然。