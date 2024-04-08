州府啟動Listas 強化婦女應對災害

Cal OES公共事務危機溝通助理主任佩利奧（Deanna Kravs-Pelio）表示，Listas計畫旨在為婦女提供面對自然災害時的準備知識和安全措施，並鼓勵註冊緊急警報，以便在緊急情況下迅速獲取幫助。（記者張庭瑜╱攝影）

加州 政府緊急服務辦公室(Cal OES)與Listos California合作，在婦女歷史月期間宣布啟動Listas創新項目，提供五項安全建議，包括互助、儲備必需品、準備重要物品、制定聯繫計畫和註冊警報系統等，動員婦女強化面對自然災害和緊急情況時的應對能力，彰顯州府在保障最易遭受災害打擊及最脆弱群體的持續投入。

少數族裔媒體（EMS）及加州非洲裔媒體（California Black Media）4月4日舉行線上會議，說明上述計畫，以提高公眾對該計畫的認識。

Cal OES公共事務危機溝通助理主任佩利奧（Deanna Kravs-Pelio）表示，計畫的重點是向婦女提供面對災難所需的基本知識和實際建議，並鼓勵她們註冊當地緊急警報系統，確保在發生緊急情況時能夠迅速得到幫助。

該項目主要針對的是做為家庭支柱的女性，他們在家庭單位中擔任關鍵角色。透過與州長夫人Jennifer Newsom、女性領袖和社區母親的合作，以及利用影片和社群媒體等渠道，Listas計劃以一種有機和可信的方式，在加州的婦女、家庭和社區中廣泛傳播關鍵信息。

佩利奧指出，研究顯示，通過賦予女性必要的知識和資源，並鼓勵她們與家人及朋友分享緊急準備計畫，可以顯著提高整個家庭的應對能力。

加州第10區州眾議員 Stephanie Nguyen表示，在災難應對中，女性均扮演著關鍵的領導才能，無論是組織家庭活動、照顧生病的孩子，還是在生育期間提供支持。身為越南 難民的後代，她強調少數族裔女性在保留文化傳統的同時，也應積極突破固有框架，勇於擔當領導角色。她讚賞Listas計畫包容各種膚色和文化背景的女性，象徵加州的文化多樣性。

Nguyen認為，女性在傳播緊急應對信息時發揮著至關重要的作用，尤其是有色人種女性，能夠更有效地與具有類似背景的女性建立聯繫。通過分享家庭準備策略，不同文化背景的女性能夠激勵社區共同行動。她指出，儘管某些傳統文化中存在性別不平等，但女性的領導力正在逐步改變這一現狀，她呼籲多元化的女性走到前台，用實際行動展現女性力量。