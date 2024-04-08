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全美最貴退休城市 派洛斯福德斯牧場列第一 喜瑞都也上榜

【洛杉磯訊】
喜瑞都市躋身全美最貴退休城市排行。（喜瑞都市臉書）
喜瑞都市躋身全美最貴退休城市排行。（喜瑞都市臉書）

全美最貴的退休城市在哪裡？加州城市一定榜上有名。根據最新一項調研，加州四個城市躋身全美最貴退休城市，其中一所城市為南加州華人聚集的喜瑞都市（Cerritos）。此外，也受華裔人士喜愛的派洛斯福德斯牧場（Rancho Palos Verdes）名列第一。

根據Fox網站，金融理財網站GoBankingRates評選出了全美最貴的退休城市。該研究是通過統計家庭收入中位數來排名的。這些城市人口必須在1萬5000人以上，並且65歲及以上人口數量超過總人口的25%。

南加州沿海城市派洛斯福德斯牧場在全美城市中排名第一。該城市家庭收入中位數為16萬6747元，城市有近1萬1000人為65歲及以上人士，佔總人口數的26.2%。

南加州橙縣拉古那灘（Laguna Beach）在全美排名第六，該市家庭收入中位數為14萬1875元，65歲及以上人士人口占比為28.2%。

北加州核桃溪（Walnut Creek）在全美排名第九，該市家庭收入中位數為12萬9971元，65歲及以上人士人口占比為29.71%。

南加州華人聚集的喜瑞都市排名第十，家庭收入中位數為12萬4460元，65歲及以上人士人口占比為25.5%。

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