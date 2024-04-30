豪華舒適 巴沙迪那長者公寓吸睛

巴沙迪那布蘭伍德高檔長者公寓。（取自公寓官網 ）

巴沙迪那星報報導，巴沙迪那可步行抵達周邊商圈的劇院村（Playhouse Village），迎來一個新的，擁有55個單位的豪華公寓，提供給62歲及以上活躍長者。

這座被稱為布蘭伍德（Brantwood）的義大利 宮殿式六層樓建築，位於北奧克蘭路（Oakland Ave.）88號，由Mill Creek Properties開發，包括所有租賃計畫。一房單位（約784平方呎）每月租金 5000元，兩房單位（約1276平方呎）每月8000多元。 租金涵蓋維護、精品式家政服務、24小時保安、技術支援、廚師準備的地中海風味餐點、便利設施和每日社交活動等。

負責租賃該公寓的資深房地產專家艾什沃斯（Lisa Ashworth）表示，這些高齡人口想要擁有成長和發展，他們希望透過開發商提供的內容豐富自己。

布蘭伍德是高齡住房增長趨勢的一部分。國家長者住房和護理投資 中心（National Investment Center for Senior Housing and Care）2022年10月數據顯示，全美43州有500多個活躍的年長者租賃房產，約7萬3000多個單位。該中心稱，許多投資者和開發商將活躍的高齡房屋租賃市場，視為滿足嬰兒潮一代需求的一種方式。

布蘭伍德位於一個以文化和藝術為中心，充滿活力的多元社區，這是該公寓的優勢，居民能有步行進出的自由。從該公寓步行即可抵達巴沙迪那許多特色餐廳、咖啡廳、藝術和娛樂場所等；醫療設施、藥局、禮拜堂、大學和公園也在附近。

巴沙迪那布蘭伍德高檔長者公寓。（取自公寓官網）

在建築上，布蘭伍德與周圍1920年代地中海風格的建築融為一體，華麗的大門通往地中海風格庭院，庭院內有噴泉、橄欖樹和山茶花等，通往建築物入口的拱廊也裝飾著壁畫雕塑。高聳的木雕們後方是寬敞、光線充足的空間。據悉，有許多藝術家住在巴沙迪那集周邊地區。

居民可使用該公寓提供的公共區域，包括圖書館、健身房等。公寓的屋頂花園也種植一排排薰衣草、迷迭香、山茶花等。高樓層單位可一覽聖蓋博山脈、巴沙迪那市市政廳等景觀。低樓層單位，如二樓設有露台，三、四、五樓單位則有小陽台，可放置桌椅。