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健康活力好媽媽／108歲人瑞奶奶施冰娥 微笑面對一切

記者楊青／諾瓦克報導
108歲人瑞施冰娥（前中）和于斌樞機紀念安養院工作人員在一起。（記者楊青／攝影）
108歲人瑞施冰娥（前中）和于斌樞機紀念安養院工作人員在一起。（記者楊青／攝影）

家有一老如有一寶。洛杉磯華人108歲人瑞施冰娥（Bin-Er Shih），今年母親節送給自己和四個孩子及全家四代最好的大禮，就是讓自己健健康康、快快樂樂，連從96歲開始至今連續照顧她12年的安養院，亦與有榮焉。

在洛杉磯縣諾瓦克于斌樞機紀念安養院內，施奶奶的「家」空間不大，小小房間相當簡單但收拾得井井有條，床上整齊地擺放著她喜歡的書籍和多年珍藏的家人書信。老花眼鏡、假牙展示著老人家經歷的悠久歲月，但她每天總是乖乖下床，乖乖吃飯，對周邊人為她所做一切總是回以微笑和讚美，讓家人無憂，讓旁人如沐春風。

108歲人瑞施冰娥（前中）和前來看望她的二兒子二兒媳、三兒子三兒媳，以及安養院的...
108歲人瑞施冰娥（前中）和前來看望她的二兒子二兒媳、三兒子三兒媳，以及安養院的工作人員在一起。（記者楊青／攝影）

76歲自台灣移民來美

「我爸爸媽媽是1992年從台北來洛杉磯定居」，年近八旬的施益夫是施奶奶的第三個兒子，「那時候我爸80歲，媽媽76」 ，這樣的年齡移民異國，需要極大勇氣。施益夫說，他家四兄妹，因為兩個哥哥都安家美東地區，父母都不很喜歡旅行，所以一到南加州就在這裡扎了根，母親在他家住了20年後，96歲時搬進了離他家20分鐘車程的安養院。

許多年長者在安養院的生命周期為三年左右，但施奶奶一住就是12年。「媽媽健康長壽，我相信基因是一個因素，」施益夫說，他覺得舒適的生活環境、無憂、長期得到很好的照顧，還有母親隨和、與世無爭的個性，都是她長壽的秘訣。

施奶奶年輕時相夫教子，主政家務，空閒時教鄰居的孩子們彈鋼琴和音樂，生活規律。「她的生活和飲食一直非常有規律，老年也是如此，」三媳婦古貞美說，婆婆吃東西非常節制，長期以來早上都是素食，但牛奶和鷄蛋一定要有，也一直保持著台南老家的習慣，經常吃魚，但不大魚大肉，她也似乎一直不喜歡激烈運動，但是一直堅持走路，還沒有使用輪椅之前，幾乎每天走路兩英里。

每天「阿里嘎豆」不離口

施冰娥被選為今年世界日報「健康活力好媽媽」之一，照顧這位人瑞12年如一日的于斌樞機紀念安養院與有榮焉。該院院長胡坤醫生和常年照顧她的護士魏娜都還記得，施奶奶剛入院時已96歲，但仍活動自如，相當活躍，她會一一記下所有照顧她的人員的名字，每次對號入座，每次得到幫助後，她都會說一鞠躬：「阿里嘎豆」（日語，謝謝你）。往往一天下來，老人家會說上百次「阿里嘎豆」。

但是，身體退化擋不住。原來能夠自己接電話的施奶奶，這些年已依賴輪椅，一日三餐需要工作人員抱上抱下，但大家一點不嫌麻煩，因為她老人家每次都用感激的話還回報大家，讓全院上下的工作人員再苦再累也感覺開心。

「我們一直像對待自己的家人一樣給她溫暖和關懷，同時她的家人也給與我們工作很大很大的支持」，胡坤說，施奶奶成為人瑞的軍功章上，應該有她家人的一份。舉例說，逢年過節，施奶奶的家人都會寫支票，表達對安養院工作人員的感謝，讓大家非常感動。

疫情期間安養院為保障長者安全，關閉謝絕一切探視，但安養院每個星期一都會接到施奶奶三兒子送來的親筆信，颳風下雨從無例外。施奶奶拿著護士送來的信，反復閱讀。三年中，她沒有被關閉打倒，她在自己小小的房間裏自娛自樂，心裡全是家人的愛，雖然見不到孩子，但孩子的信，成了她度過漫漫疫期最有大的精神支柱。

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