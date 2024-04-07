全統廣場改裝 經典黃色沒了 商家大洗牌

全統廣場的大華超市外觀正在發生變化。（記者王若然／攝影）

位於聖蓋博 市（San Gabriel）的全統廣場已有30餘年歷史，成為華人 最喜愛的購物廣場之一。去年啟動大改建工程，大部分商鋪陸續搬走，最近商場開始裝修，全新風格初見端倪。

最近去該廣場購物的民眾不難發現，從大華超市開始，廣場外部牆面被漆成了白色，門廊邊緣點綴成灰色，與以往標誌性的黃紅配色相比明顯不同。大華超市的標牌「Ranch 99」也正在重新粉刷。目前新的白灰配色逐漸延展至廣場另一側，部分一樓商家的外面牆壁也被重新粉刷。

全統廣場正中的三層樓外部正在施工。（記者王若然／攝影）

除了顏色外觀的變化，在廣場正中二至三層樓部分，有樹立的腳架，根據設計圖，這裡將在外部建立步行梯和電梯，外觀上將有不小改變。

全統廣場外部的全面升級，也導致了在地商家大洗牌。廣場2022年爆出大裝修之後，引起至少一半店舖的抗議。當時有商家表示，原本以為只是外部提升，沒想到也會裝修內部，這會影響生意。2023年以來，這裡的大部分商家陸續搬走，包括華人熟知的8090奶茶店，多家珠寶、翡翠和金器店鋪。

雖然大部分店面搬走，但該廣場車流量並未減少。除了其標誌性的大華超市每日吸引顧客光臨，半島海鮮酒家、高登眼鏡店等照常營業。

全統廣場原本計畫2023年8月開啟，但因各種原因遲遲未動工。該廣場是Sunny Skies Terrace旗下的資產，升級後的廣場將更名為「TAWA Gateway」，根據該公司網站，升級後的廣場占地12畝，會成為聖蓋博乃至整個洛杉磯 地區深受消費者喜愛的去處。