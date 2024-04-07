美國華裔舞蹈協會中華舞篇 13日登場

美國華裔舞蹈協會第35屆中華舞篇，將於4月13日在聖蓋博Mission Playhouse隆重登場，彙集15個舞團帶來16支精采多元的舞碼，涵蓋各族群舞蹈。（美國華裔舞蹈協會提供）

美國華裔 舞蹈協會宣布，將於4月13日周六在聖蓋博 Mission Playhouse舉辦第35屆中華舞篇。此次活動將展示來自15個舞團的16支獨特舞蹈，包括台灣原住民 舞、漢族舞、藏族舞、蒙古舞、朝鮮族舞，以及古典舞、民間舞和當代民族舞等，這些節目不僅由年輕的舞蹈老師們創作，還將與學生一起共同呈現，為觀眾提供一場視覺與感官的盛宴。

今年的參演舞團及舞碼依序為：美國華裔舞蹈協會舞團的「清音夢影彩雲飛」、聖瑪利舞蹈團的「紙扇書生」、花妖國際藝術科技學院的舞蹈、和韻舞團的「碇步橋」、千嬌百媚舞團的「彩薇」、夢圓舞團的「阿里郎」、中央舞台的「只此青綠」、羽翼舞坊的「龍、影」、核桃土風舞社的「苿莉花開」、佳信舞團的「王者天下」、金玲舞蹈學校的「遠古的呼喚」、宇清藝術工作坊的「原住民的故事」、亞藝舞蹈學校的「青山遠黛」、陳進舞蹈學院的「相聚拉薩」、中央舞台的「醉春風」，以及于點藝術中心的「在路上」。

召集人范莉莉表示，作為美國華裔舞蹈協會第一副會長和本屆中華舞篇召集人，她邀請了15個舞團參加，每個舞團都將帶來他們最精湛的舞蹈。當日有十個舞團代表在記者會現場，他們將為大家帶來精彩的舞蹈片段。

美國華裔舞蹈協會也準備豐富的抽獎大禮，包括中華航空贊助的一張台北-洛杉磯往返機票、Apple Watch和300元紅包。此外，協會還提供20張免費票給65歲以上的長者，請攜帶身分證在演出當天到現場取票處領取，送完為止。

對於有興趣參加本屆中華舞篇的民眾，可於4月13日周六下午7時，前往聖蓋博（San Gabriel）Mission Playhouse購票入場觀賞。現場設有捐款箱，每位觀眾捐25元，即可獲得一張普通門票。