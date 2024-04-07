我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

洛城看日食 各大圖書館、學校辦免費觀賞派對

洛杉磯訊
洛杉磯縣多個地點舉辦活動，提供民眾免費參與觀賞日食現象。（Pexels）
洛杉磯縣多個地點舉辦活動，提供民眾免費參與觀賞日食現象。（Pexels）

罕見的天文奇觀日全食將於4月8日登場，洛杉磯縣居民可在下列圖書館或大學免費觀賞日食現象，其中部分地方還會提供觀看日食的設備，比如專用眼鏡和望遠鏡等。

美國太空總署（NASA） 表示，下一次在美國本土可見的日全食要到2044年8月23日才會發生。上一次是在2017年。

本次日全食首先在南太平洋上空可見，大約於太平洋夏令時間11時7分到達墨西哥的太平洋海岸，然後向東北方向延伸。雖然南加州無法看見日全食現象，但仍然可以看見部分日食。需要注意的是，觀看日食現象要保護好眼睛，許多地方出售適用於觀看日食的眼鏡，也有一些組織會免費贈送。

1.洛杉磯縣各大公立圖書館（Los Angeles County Libraries）

洛杉磯縣的多家公立圖書館會在4月8日舉辦觀看日食的活動，包括西爾瑪（Sylmar）、影城市（Studio City）、佛蒙特廣場（Vermont Square）、普拉亞維斯塔（Playa Vista） 和 伊登戴爾（Edendale） 的分館將舉辦日食觀賞派對，並贈送日食眼鏡。

2.洛杉磯加州州立大學（Cal State LA ）

洛杉磯加州州立大學將於4月8日上午10時至中午12時30分舉辦日食觀看派對，地址在在生物科學大樓（Biological Sciences Building）和安納伯格科學大樓（Annenberg Science Complex）之間的走道上，該活動將免費向參與者提供日食眼鏡。

3.加州科學中心 （California Science Center）

加州科學中心將舉辦觀看日食派對，並提供實踐教育活動，參與者能獲得關於日食現象的科普知識，科學中心入場門票免費，和日食相關的活動也免費向公眾開放。

4.皮爾斯社區學院（Pierce College）

位於伍德蘭山（Woodlands Hills）的皮爾斯社區學院，將在科學中心的二樓舉辦免費日食觀看派對，活動向所有公眾開放，派對還將免費為參觀者提供日食眼鏡和太陽望遠鏡。

5.加州理工學院（Caltech）

靠近巴沙迪那地區的居民可以前往加州理工學院參加日食觀看派對，參與者將免費獲得日食眼鏡和太陽望遠鏡。 此外，現場會有天文物理學家進行日食科普並為參與者答疑解惑。

6.自家客廳

日食現象在家中也能看到。如果想要清晰的視野和專業的觀賞體驗，民眾可在家觀看格里菲斯天文台(Griffith Observatory)、美國太空總署、探索博物館（Exploratorium）等平台提供的日食直播。

加州 洛杉磯 日全食

上一則

洛市公車司機 市議會同意調薪

下一則

全統廣場改裝 經典黃色沒了 商家大洗牌

延伸閱讀

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年
日全食經濟來了：飯店預訂一空、露營地爆滿、租車被搶光

日全食經濟來了：飯店預訂一空、露營地爆滿、租車被搶光
加州公務員退休基金改變投資 出售沙加緬度市中心土地

加州公務員退休基金改變投資 出售沙加緬度市中心土地
洛城檢察長之爭 霍克曼委託民調：領先賈斯康

洛城檢察長之爭 霍克曼委託民調：領先賈斯康
搶看日全食 當心強烈雷暴鬧場

搶看日全食 當心強烈雷暴鬧場
法拉盛圖書館舉辦詩歌會 作家王鍵分享新書

法拉盛圖書館舉辦詩歌會 作家王鍵分享新書

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
丁毓麟表示，波音777和747兩款客機仍是世界上最安全的機型之一。（取自Unsplash）

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

2024-03-31 15:46
「遺產規畫」親子教育分享會現場。（記者趙健/攝影）

遺產規畫不僅關乎錢 別忘了傳承這些...

2024-03-31 20:08

JOE BIDEN and KAMALA HARRIS

2024-03-17 20:17

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣