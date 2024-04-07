洛城看日食 各大圖書館、學校辦免費觀賞派對

洛杉磯縣多個地點舉辦活動，提供民眾免費參與觀賞日食現象。（Pexels）

罕見的天文奇觀日全食 將於4月8日登場，洛杉磯 縣居民可在下列圖書館或大學免費觀賞日食現象，其中部分地方還會提供觀看日食的設備，比如專用眼鏡和望遠鏡等。

美國太空總署（NASA） 表示，下一次在美國本土可見的日全食要到2044年8月23日才會發生。上一次是在2017年。

本次日全食首先在南太平洋上空可見，大約於太平洋夏令時間11時7分到達墨西哥的太平洋海岸，然後向東北方向延伸。雖然南加州 無法看見日全食現象，但仍然可以看見部分日食。需要注意的是，觀看日食現象要保護好眼睛，許多地方出售適用於觀看日食的眼鏡，也有一些組織會免費贈送。

1.洛杉磯縣各大公立圖書館（Los Angeles County Libraries）

洛杉磯縣的多家公立圖書館會在4月8日舉辦觀看日食的活動，包括西爾瑪（Sylmar）、影城市（Studio City）、佛蒙特廣場（Vermont Square）、普拉亞維斯塔（Playa Vista） 和 伊登戴爾（Edendale） 的分館將舉辦日食觀賞派對，並贈送日食眼鏡。

2.洛杉磯加州州立大學（Cal State LA ）

洛杉磯加州州立大學將於4月8日上午10時至中午12時30分舉辦日食觀看派對，地址在在生物科學大樓（Biological Sciences Building）和安納伯格科學大樓（Annenberg Science Complex）之間的走道上，該活動將免費向參與者提供日食眼鏡。

3.加州科學中心 （California Science Center）

加州科學中心將舉辦觀看日食派對，並提供實踐教育活動，參與者能獲得關於日食現象的科普知識，科學中心入場門票免費，和日食相關的活動也免費向公眾開放。

4.皮爾斯社區學院（Pierce College）

位於伍德蘭山（Woodlands Hills）的皮爾斯社區學院，將在科學中心的二樓舉辦免費日食觀看派對，活動向所有公眾開放，派對還將免費為參觀者提供日食眼鏡和太陽望遠鏡。

5.加州理工學院（Caltech）

靠近巴沙迪那地區的居民可以前往加州理工學院參加日食觀看派對，參與者將免費獲得日食眼鏡和太陽望遠鏡。 此外，現場會有天文物理學家進行日食科普並為參與者答疑解惑。

6.自家客廳

日食現象在家中也能看到。如果想要清晰的視野和專業的觀賞體驗，民眾可在家觀看格里菲斯天文台(Griffith Observatory)、美國太空總署、探索博物館（Exploratorium）等平台提供的日食直播。