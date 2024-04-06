洛城檢察長之爭 霍克曼委託民調：領先賈斯康

民調顯示，霍克曼領先現任洛杉磯縣檢察長賈斯康。（本報資料照片）

洛杉磯 檢察長之爭將由現任的賈斯康（George Gascón）與挑戰的霍克曼（Nathan Hochman）在11月一分高下。市調公司WPA Intelligence在霍克曼委託下，在正負3.4%的統計誤差下，霍克曼以44%的支持度領先賈斯康的23%。

洛杉磯現任檢察長賈斯康（George Gascón），在初選中得票率25.2%，創下歷來現任者最低紀錄。（本報資料照片 ）

霍克曼競選辦公室的聲明稿指出，依據民調 ，霍克曼在共和黨與獨立選民間領先賈斯康，在民主黨選民間則與賈斯康打成統計上平手（計入統計誤差）；特別是拉丁裔選民的支持率，霍克曼兩倍於賈斯康，亞裔 的支持率更是三倍於賈斯康。

霍克曼是獨立（無黨派傾向）候選人，主要經歷是聯邦檢察官、美國助理總檢察長、洛杉磯市道德委員會主席和辯護律師。在洛杉磯檢察長的初選中，他在11位挑戰者中勝出，將於11月決選中對戰賈斯康。

霍克曼方面批評，選民對賈斯康已經失去耐心，認為他不顧公共安全，犯罪率持續上升；選民認為，賈斯康在公共安全方面辜負了社區的期望，自賈斯康上任以來，不到10%的人認為賈斯康上任後洛縣變得更安全。依據這項民調，認同賈斯康的只有18%，不支持他的達到47%，以致在初選當中，賈斯康只獲得25.2%的選票，創下現任檢察長得票率的新低紀錄。在洛杉磯縣的歷史上，沒有現任檢察長曾經以如此低的初選票數再次當選。

霍克曼競選辦公室聲明稿則表示，霍克曼將在上任第一天就扭轉買斯康極端、有利於犯罪的相關政策，並每天努力恢復洛杉磯縣的公共安全，並強調霍克曼將會做個能夠執法的檢察長，與750名優質檢察官、萬名執法人員合力尋求正義。

霍克曼說，「這項民調證實了我過去三年從公眾那裡聽到的消息。 他們厭倦了賈斯康用公共安全玩弄政治 」。他指出，民眾想要一位檢察長來執行法律，保證民眾的安全，並結束檢察官辦公室功能失調的問題。

這項民調在3月24日至26日舉行 ，訪問2024年11月選舉中的817 名可能選民。