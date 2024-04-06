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華美博物館安全有隱憂 各界尋解方

洛杉磯訊
華美博物館召開社區及警政高層主管峰會，商討解決歷史園區的安全隱憂。（受訪者提供）
華美博物館召開社區及警政高層主管峰會，商討解決歷史園區的安全隱憂。（受訪者提供）

洛杉磯市立歷史中心紀念園區 (El Pueblo de Los Angeles Historical Monument)，數月前有十塊青銅牌匾被竊賊偷走，近月以來，該地區暴力事件及破壞行為層出不窮。該園區內的華美博物館 (CAM) 董事會4月1日邀請了園區內各組織、洛市及洛縣政府部門代表，與洛市警察局 (LAPD) 執法人員舉行了一場安全峰會，商討解決園區內的安全隱憂。

該高峰會由華美博物館董事會主席阮桂銘博士 (Gay Yuen) ，博物館董事暨前洛市警察局委員羅笑娜 (Paula Madison) 、洛市警察局副局長周寶來 (Blake Chow) 共同主持。出席者包括洛市警局城中分局副局長奧雷布 (Michael Oreb)、中區隊長喬維爾 (Raul Jovel) 及布魯薩德 (Joseph Broussard) 、洛杉磯縣人際關係委員會執行董事托馬 (Robin Toma)、洛市議員梁家訓辦公室職員佩雷斯 (Roberto Perez) 、洛杉磯縣警局仇恨犯罪探員 Jan Wong、華美博物館館長張耀龍，及相關組織代表等。

阮桂銘博士表示，全年都有大量學童及觀光客到訪園區，參觀各歷史文化博物館，閒逛奧爾維拉街；此外，園區也成為弱勢群體的老年人休憩好去處。因此，治安好與壞的問題最為重要。

與會者正在尋求實用且可持續的解決方案，並希望洛市警局加強巡邏，以確保歷史園區內的工人、商家、遊客及其他相關人士的安全得到保障。大家都意識到當前問題的複雜性，彼此計劃召開安全工作小組會議，探討阻止犯罪的短期與長期解決方案。並建議開展安全運動和公共教育計劃，幫助防止入室盜竊、搶劫和故意毀壞他人財產的行為發生。

洛杉磯市立歷史中心紀念園區是洛杉磯發源地，佔地44英畝，分四區共27棟具有歷史意義的建築物構成，包括洛杉磯最古老的加州式建築物Avilla Adobe (1818年)、最早的教堂(1822年)、Masonic Hall (1858年)、消防局(1884年)、Sepulveda House (1884年)、嘉尼爾大樓 （1890年）等。部分古舊建築物已成為目前的華美博物館、洛杉磯文化藝術廣場、義美博物館；而奧爾維拉街 (Olvera Street) 則是觀光客的購物及餐飲區。

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