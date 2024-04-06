國稅局推「直接申報」 報稅平均省160元

聯邦眾議員趙美心介紹「直接申報」對加州人的諸多好處，並呼籲抓住最後的報稅時間使用新工具 。（ZOOM截圖）

在4月15日報稅 截止日前，國稅局 推出「直接申報」(Direct File) 免費網路報稅服務，並在包括加州 的12州試行。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）4月5日與國家經濟顧問布雷納德 (Lael Brainard)聯合新聞會指出，多達520萬加州納稅人有資格使用直接報稅，可節省8.32億元的報稅費用。

國家經濟顧問布雷納德 (Lael Brainard)介紹國稅局「直接申報」工具。（ZOOM截圖）

布雷納德介紹，「直接申報」是國稅局推出的新工具，讓符合條件的美國人可直接免費在線報稅，推進了拜登總統降低工薪家庭成本的承諾。直接報稅為數百萬美國人提供了一種免費且簡單的方式，無需支付昂貴且不必要的報稅費用。，

趙美心表示，報稅對於有多份工作、企業者或英語能力有限的人來說有一定困難，聯邦政府通過「通貨膨脹削減法案」，並向國稅局進行了80億元的戰略投資，從而改善報稅作業。例如，現在每一位電話聯繫國稅局的納稅人僅需要5-7分鐘就可以找到專業人員諮詢，在此之前的平均等待是30分鐘。「直接申報」則是國稅局推出的最新工具，使報稅變得簡單、安全，而且免費。

趙美心補充，根據一份報告預測，「直接申報」能為普通納稅人節省160元的報稅費用及大量時間。「直接申報」還能幫助數十億元的稅收抵免，流向許多符合資格但錯過了所得稅抵免和兒童稅收抵免的家庭。她鼓勵符合條件的加州人，抓住最後的報稅時間使用新工具。

目前，國稅局「直接申報」試點計畫僅限於某些類型收入、抵免和扣除的納稅人，即稅表相對簡單的納稅人。納稅人需要滿足這些條件：收入資料： 納稅人需要提供W-2收入報告、社會安全金和退休收入、失業補償，或不超過1500元的利息；抵免優惠：納稅人可享有低收入家庭福利優惠、子女稅務優惠以及其他被撫養人抵稅優惠；扣除：扣除包括標準扣除額、學生貸款利息、教育工作者費用。