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中山醫南加校友會 春茗活動溫情舉辦

洛杉磯縣訊
中山醫南加州校友會春茗活動在聖蓋博市半島酒樓盛大舉辦。（受訪者提供）
中山醫南加州校友會春茗活動在聖蓋博市半島酒樓盛大舉辦。（受訪者提供）

中山大學中山醫學院（簡稱中山醫）南加州校友會3月31日在聖蓋博市半島酒樓舉辦春茗活動，吸引了近百位來自南加州各地的校友和特邀嘉賓的參與，共同分享友情與歡樂。

參加春茗活動的校友們跨越了兩個世紀的時光，從90歲的老學長到第一次參加活動的年輕一輩，共同分享著校友情誼，相互問候，擁抱，合影，彼此之間流淌著濃濃的情誼和祝福。

活動上午11時正式開始，會長林堅成首先致歡迎辭，回顧了校友會的歷史，並感謝校友們在新冠疫情期間的支持和友誼。隨後，精彩的文藝表演登場，各種節目精彩紛呈，贏得了在場校友們的陣陣掌聲和笑聲。

陽光合唱團帶來了兩首動人的歌曲——多瑙河之波和小小世界，其核心團員平均年齡高達87.5歲，展現了令人驚嘆的活力和激情。接著，春茗合唱隊演唱了大家耳熟能詳的歌曲歡樂年年和同一首歌。此外，旗袍秀「煙花三月下揚州」和吉他彈唱節目「朋友」也贏得了在場觀眾的一致好評，場面感人至深，讓人陶醉其中。

在享用美食的同時，精彩的抽獎環節也為活動增添了不少樂趣，幸運的校友都獲得了豐厚的獎品，為新的一年帶來了好運與祝福。最後，全體校友們合影留念，依依不捨告別。

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