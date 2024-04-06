響應地球月 洛縣提供居民門前便道免費種樹

4月地球月，洛縣提供轄區居民門前便道免費種樹。圖爲種樹的道路和空間條件示意圖。（洛杉磯縣府提供）

4月「地球月」，洛杉磯 縣免費提供民眾房前街道種樹（parkway tree），民眾可以免費獲得樹木，種植在自己門前的公共便道上，美化自家門面也為洛縣 綠化添磚加瓦。

洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）2日表示，種植樹木是慶祝地球月最好的方式，每個家人都可以通過種樹的方式為社區的綠化和美化發揮一己之力。

洛杉磯縣將在本月為轄區居民提供樹木，但這些樹木必須種植在自家門前的公共道路便道上。民眾可以選擇樹木的種類，但也需要聽從洛杉磯縣公共工程部門的協調，以便整個社區種植的樹種有一定的統一性和永久性。

洛杉磯縣公共工程總監Mark Pestrella表示，樹木不僅幫助改善環境和民眾身心健康，對房地產 的增值也有加分作用。

種植樹木可以由洛杉磯縣公共工程局提供，也可由房主自己種植。如果選擇前者，需先在洛縣公共工程局官網上填寫Parkway Tree申請表，城市林業部門審查並給與建議行動方案；如果選擇屋主自己種植，則在獲得公共工程許可後，自己在家門前的公共便道上種樹。無論是選擇公共工程局種植還是屋主自己種植，都應該以正確的方式種植和養護，以便這些樹木能夠茁壯成長。

城市林業部門還將幫助居民選擇正確的種植地點，比如確定居民門前的公共便道是否有足夠的空間適合種樹、新樹與鄰近基礎設施如電線桿、消防栓、下水道等之間是否有足夠的距離、樹木長大後其根部是否會被過往和停泊的車輛損壞等。

此外，民眾可以在一定範圍内選擇自己喜歡的樹種，目前洛縣公共工程局的植樹網站上提供了每個社區的建議樹種清單，民眾只要輸入自家住址，就可知道能選種的樹木種類。如果所在街道目前有一種主要樹種，並且仍然是在縣立道路上種植的樹種，則新樹將屬於同一樹種，該標準也適用於居民自種樹木。

有興趣的居民可以撥打626-300-2080，或造訪公共工程局植樹網站：https://pw.lacounty.gov/rmd/parkwaytrees/TreePlanting.aspx