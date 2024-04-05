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花蓮大地震 姊妹市天普市備援助包直接送災區

記者張庭瑜／洛杉磯報導
花蓮地震後，天普市和聖蓋博市立即表達同情和關注，並準備提供援助。（本報檔案照）
花蓮地震後，天普市和聖蓋博市立即表達同情和關注，並準備提供援助。（本報檔案照）

台灣花蓮縣日前發生地震，引發各界關注。花蓮縣的美國姊妹市天普市（Temple City）與友好城市聖蓋博市（San Gabriel）都在第一時間表達關切，並準備提供必要的援助。

天普市議員文尚丞表示，災情傳出後，市長查維茲（Tom Chavez）已指示市政經理收集花蓮縣可能需要的額外資訊，以便提供協助。市議會已在準備援助包及滿足其他需求的方案，直接援助受災地區。文尚丞回顧過去援助經驗，天普市也曾在花蓮縣上次遭遇地震時發送援助包。目前，天普市發慰問信給花蓮縣，表達關懷和支持。

而聖蓋博市市長吳程遠同樣對花蓮地震表達關切。在得知地震消息後，便立刻寫信給花蓮縣長表達慰問，並由聖蓋博市消防局立即聯繫花蓮市相關單位了解當地災情並表達援助意願。吳程遠指出，兩地消防部門過去就救災議題進行多次交流，建立良好默契。花蓮縣政府官員先前訪美時，也參觀聖蓋博市緊急應變中心（EOC）。雖然花蓮方面尚未提出具體援助要求，但若提出請求，聖蓋博市將立即派遣「城市搜救隊」（Urban Search and Rescue Team）馳援。吳程遠表示，他們也會持續關注花蓮災情，並再次對地震造成的傷亡表達同情。

而聖蓋博市消防局的城市搜救隊，其中5名消防隊員具備專業的搜救隊資格，曾被分配至救援特遣隊4（RTF4）。RTF4是一支由南加多個城市共同組成的團隊，所有成員均按照聯邦標準進行訓練，並在獲得州長的批准後參與國際救援任務。聖蓋博市消防人員屬於快速反應部隊，通常能在天災發生後的最初幾小時內完成編隊，並準備好執行國際救援任務。

聖蓋博 地震 天普

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