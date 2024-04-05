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洛金庫3000萬現金不翼而飛

洛杉磯訊
嫌犯從屋頂闖入，避開警報系統進入金庫搬走巨額現金。（KTLA5電視台畫面）
嫌犯從屋頂闖入，避開警報系統進入金庫搬走巨額現金。（KTLA5電視台畫面）

洛杉磯縣聖費南度谷（San Fernando Valley），3月31日（周日）復活節當天，發生一起金額巨大的入室盜竊案件，竊賊從一處貨幣存儲地盜取高達3000萬元的現金，整個犯罪過程精心策畫，無人察覺。據悉，這是洛杉磯史上現金金額最大的竊案。

根據KTLA5電視台等媒體的報導，當局4月3日（周三）透露這起令人震驚的案件，案發地址位於西爾瑪（Sylmar）的一家貨幣存儲地，此處負責處理南加各地企業的現金服務。

警方表示，這起案件是洛杉磯歷史上最大的現金搶劫案，被劫金額3000萬元，超過南加所有的運鈔車搶劫案。

據悉，很少人知道此地保險箱內藏有巨額現金，劫匪如何知悉仍然是一個謎。消息人士稱，這起入室盜竊案件經過精心策畫，犯罪成員經驗豐富，一人從屋頂闖入室內，成功避開警報系統進入金庫，搬走巨額現金。目前尚不清楚涉案嫌犯共有幾人。

從金庫外部看，沒有任何被闖入的跡象，管理人員直到案發第二天，打開保險箱時才發現巨額現金不翼而飛。洛市警察局（LAPD） 接獲報案後，警探立即抵達現場搜尋證據。

此前洛杉磯最大的現金搶劫案件發生在1997年9月12日，案發地址位於洛市中心Mateo街的Dunbar Armored舊址，涉案金額高達1890萬元，案件幕後主嫌最終被捕。但如今的這起案件，3000萬的被劫金額打破歷史紀錄。近幾年較大的一起劫案發生在2022年7月，從北加運送到南加的珠寶參展商被搶劫，據稱價值1億5000萬元的珠寶失竊，這起案件至今尚未破獲。

竊賊從一處貨幣存儲地盜取高達3000萬元的現金。（KTLA5電視台畫面）
竊賊從一處貨幣存儲地盜取高達3000萬元的現金。（KTLA5電視台畫面）

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