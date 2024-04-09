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車禍後維權要訣：冷靜應對、舉證理賠

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
亞聯律師事務所建議，應對車禍時應冷靜處理、正確記錄；及時行動和選擇適當的保障是獲得合理賠償的關鍵。（pexel圖庫）
亞聯律師事務所建議，應對車禍時應冷靜處理、正確記錄；及時行動和選擇適當的保障是獲得合理賠償的關鍵。（pexel圖庫）

車禍不僅會造成身體傷害，還有可能給受害者帶來沉重的經濟負擔。然而，許多人在車禍發生後常因不知所措，錯失爭取應有權益的最佳時機。對此，資深車禍亞聯律師事務所提醒，冷靜、理性地應對事故，並在第一時間採取正確行動，是爭取合理賠償的關鍵。此外，選擇合適的保額，也是預防意外、保護個人資產的明智之舉。

亞聯律師事務所營運總監孫華翊提醒，受害者應詳實記錄事故現場狀況，包括車輛位置、損壞程度、天氣路況等，並盡可能拍照存證。在就醫治療時，也應及時通知自己的保險公司，詳細說明事故發生經過。她強調，醫療記錄是未來理賠的重要依據，切勿因任何理由拖延就醫或拒絕必要的治療。

談判過程 勿在社媒放話

她指出，車禍賠償分為經濟損失和非經濟損失兩大類。前者涵蓋醫藥費、修車費等實際開銷，後者則指疼痛、失能等無形損失。為獲得公平合理的賠償，受害者需完整蒐集事故資料，並注意訴訟時效。在與保險公司的談判過程中，受害者應提高警覺，小心應對，同時謹記避免在社群媒體上發布不當言論。若對談判結果不滿，應盡快尋求律師協助。

此外，孫華翊指出，選擇合適的保險保額，對預防意外和保護個人資產至關重要。以加州為例，雖然車禍人身傷害賠償金的中位數高達15萬元，但僅有45%的原告能夠在訴訟中獲賠，這表明許多人因選擇了低保額保險而面臨賠償不足的風險。

對此，亞聯律師事務所建議購買「無保險車主」(Uninsured motorists，簡稱UM)和「保額不足車主」(Underinsured motorists，簡稱UIM)險種。當肇事者沒有保險或保額不足時，UM和UIM可保障受害者獲得應有賠償，避免因對方無力賠付而得不到公平對待。UM適用於肇事者完全沒有保險的情況，而UIM則適用於肇事者保額不足以支付事故成本的情況。

孫華翊表示，許多民眾為了省錢購買最低限額的保險，但一旦發生嚴重事故，最高理賠額遠不足以支付受害者的醫療和其他支出。在這種情況下，肇事者的個人資產，尤其是房產，可能會被用於賠償。

只買最低保 資產有風險

孫華翊也指出，許多民眾為了省錢，選擇購買手機應用程序提供的保險或最便宜的保險。但這樣的保額往往不足，一旦發生事故，很可能搭上房產。亞聯律師事務所呼籲民眾，尤其是新移民，提高風險意識，購買足額車禍保障，而非一味追求低價。

孫華翊舉例說明，一名男子因在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）十字路口被車撞倒，導致頸椎間盤突出壓迫神經，不得不接受類固醇注射和頸椎間盤置換手術。陪審團最終裁定肇事司機賠償受害者75萬元。但如果肇事者只買了加州最低限額1萬5000元的保險，那麼他需自付73萬5000元。如果無力支付，法院可能會強制拍賣其房產來籌措資金。若肇事者提高保額至50萬元，保險公司將承擔大部分賠償，自付部分將大幅減少至25萬元。

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